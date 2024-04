De la Infanta Elena a Xisca Perelló, todos los looks de una nueva jornada del Mutua Madrid Open para ver jugar a Nadal

Nadie se quiere perder el último Mutua Madrid Open de Rafa Nadal, y eso está claro porque hasta siendo lunes, la pista Manolo Santana de la Caja Mágica está repleta de vips para disfrutar del buen tenis. Y nosotras no nos puede gustar más, porque además nos dejan la mejor inspiración parra nuestros looks de primavera y para ir a la oficina de forma elegante y pija. Otra jornada más del torneo de tenis Mutua Madrid Open 2024 en el enclave madrileño la Caja Mágica, un evento deportivo que acoge a los mejores tenistas del mundo para jugar entre ellos y que durará hasta el próximo 5 de mayo, y que como cada año, nos deja la mejor inspiración de moda. Este evento, además de acudir grandes deportistas y aficionados a este deporte, son muchos las celebridades e influencers que acuden al evento para disfrutar del tenis y de una tarde diferente con amigos, en los que el 'dress code' es muy importante, pues se debe de acudir de manera adecuada y discreta. Y en esta jornada de lunes hemos podido ver a la Infanta Elena y a Xisca Perelló lucir sus mejores galas para ver a Rafa Nadal enfrentarse y sufrir frente al argentino Pedro Cachín.

Al igual que ya vimos recientemente los looks de nuestras celebrities e influencers favoritas en la Feria de Abril que fueron de lo más elegantes, discretas y muy acorde a dicha festividad, con trajes de flamenca que no pasaron desapercibidos, quizá nos preguntemos cómo vestir para el torneo de tenis más importante de nuestro país. Pues bien, es imprescindible llevar un look sencillo, clásico, con colores neutros y prendas un tanto sporty, como por ejemplo una gorra o un sombrero de rafia -que tan de moda están-, que además de salvarnos de las altas temperaturas, dan ese toque distintivo y casual. Sin duda, la mejor opción para acudir a este tipo de eventos es buscar en nuestro fondo de armario aquellas prendas más versátiles, sencillas y elegantes que podríamos tener si ya contamos con el armario cápsula para esta primavera y más con la tendencia del 'tenniscore' que está triunfando gracias a Zendaya. Estad atentas porque este verano va a ser muy popular el tenniscore, es decir, llevar prendas principalmente usadas para jugar al tenis en looks cotidianos. Marcas como Miu Miu, Gucci o Lacoste ya han creado campañas con este tipo de uniformes, y este 2024 somos nosotras quien los usaremos. Los tops con aire deportivo no solo son aptos para jugar al tenis, y esto nos lo enseña Zendaya, que lució este diseño de Lacoste con una falda transparente con brillos; un look elegante y sofisticado. No dudes en comprarte algún top propio del tenniscore y combinarlo con una falda de tablas blanca, o un vestido amarillo como el que hemos encontrado en Zara.

Xisca Perelló con blusa de cuadros vichy muy 'portuguese style' y pantalones blancos

Xisca Perelló. Gtres

La Infanta Elena con blazer de cuadros, camisa y su complemento fetiche, el sombrero

La Infanta Elena. Gtres

Hiba Abouk con blazer color crema

Hiba Abouk. Gtres

Lorena Casado, mujer de Iván Helguera, con camisa cut out de la colección de Victoria Beckham para Mango

Lorena Casado. Gtres

Una semana nos queda para seguir disfrutando de los mejores estilismos de los famosos en la pista Manolo Santana, ¿volverán Aitana y Sebastián Yatra? Recordamos que cada año acuden porque son íntimos amigos de Alcaraz, aunque hora estén los dos en Los Ángeles.