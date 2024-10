Victoria Federica se convierte en toda una princesa con vestido de 900 euros junto a María Pombo en otra noche de premios en Madrid

No hay noche en Madrid en las últimas semanas que no haya una entrega de premios, una gran fiesta de cumpleaños o una alfombra roja, y anoche no fue menos con los Premios Vanitatis con María Pombo o Victoria Federica, a la vez que también se celebraban los Premios Mujer de Hoy con Isabel Preysler y Tamara Falcó. O lo que es lo mismo, esta mañana tenemos muchos estilismos que comentar con las celebrities e influencers como máxima inspiración para ser la invitada perfecta de otoño o de Navidad. Si ayer os decíamos que Victoria Federica había sacado su lado más elegante en los Bazaar Women of the Year 2024 que se celebraron el lunes por la noche, ahora se ha convertido en toda una princesa.

Pero no solo Victoria Federica o María Pombo, también hemos visto a Chiara Ferragni de vuelta en Madrid para recibir un galardón. ¿Lo mejores looks de la noche? Estos son nuestros elegidos.

María Pombo

María Pombo. Gtres

María Pombo en medio de todas sus polémicas familiares con la tercera temporada de 'Pombo', ha salido de su zona de confort con mono de encaje negro de Michael Kors Collection.

Victoria Federica

Victoria Federica. Gtres

Victoria Federica sigue sorprendiendo con sus looks desde que se ha puesto en las manos del estilista David Rivas, y para recoger uno de los premios de la noche, ha optado por un modelo de lo más romántico de

Self Portrait que cuesta más de 900 euros, zapatos de Jimmy Choo y joyas de Rabat. Un estilismo de princesa.

María Fernández Rubíes

María Fernández Rubíes. Gtres

María Fernández Rubíes con vestido negro de pedrería de Sandro.

María Martín de Pozuelo

María Martín de Pozuelo. Gtres

María Martín de Pozuelo con falda negra con maxi volumen rosa de Encinar y jersey negro de cuello vuelto. Sin duda, nuestra look favorito de la noche, perfecto para una jornada fría y lluviosa en Madrid.

Marta López Álamo

Marta López Álamo. Gtres

La modelo ha brillado con un vestido burdeos de Claro Couture y medias rojas. Un look combinando dos de los colores en tendencia del otoño 2024.