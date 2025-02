Victoria Federica: "Mi madre, mi abuela Doña Sofía, y mi tía, la Reina Letizia, son las mujeres que más me gusta como visten"

Bruno Casanovas y Álex Benlloch son los fundadores de Nude Project y además de hacer su primera campaña de mujer con Victoria Federica y Belén Esteban, han conseguido llevar a Vic a su podcast. Una charla donde vemos a una joven de lo más cercana, y sincera que nunca, y donde nos ha dejado muchos titulares de moda. Como que la Infanta Elena, su abuela Doña Sofía, y la Reina Sofía son las mujeres que más le gustan como visten, o que sus marcas favoritas son Zara y Loewe. Muy española ella siempre.

Después de convertirse en la imagen de los carteles de San Isidro en Madrid, Victoria Federica se sentaba con Bruno y Álex para darse conocer mucho mejor, y hablar de su vida, y de moda. Un jersey de la firma Victoria Federica, que ya está a la venta, y que no puede ser más 'preppy', como salido de Blair de 'Gossip Girl', como la misma marca explica en su página web. O lo que es lo mismo, muy pijo y royal por su parte. La colección demuestra que lo sofisticado y lo provocador pueden coexistir y romper todas las barreras entre lo classy and trashy, mostrando cómo un look chic puede tener ese toque gangster y rebelde que nunca pasa de moda. Como este jersey de lo más Gossip Girl de Vic.

La joven ha heredado el gusto por la moda y el lujo de su padre, Jaime de Marichalar, consejero del grupo LVMH. Y se nota que disfruta mucho creando sus looks, tanto los de día, en los que tiende a lucir prendas amplias como los de noche o eventos, más producidos y arriesgados. Y como deja claro en este podcast, el amor por el mundo de la moda, lo ha heredado de él.