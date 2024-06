Victoria Federica se pasa el juego con este body en rosa que nosotras compraremos en las rebajas de Zara

Victoria Federica no se anda con rodeos en cuanto a estilismo se refiere. Con ello no queremos decir que no presuma de su faceta más sofisticada o glamurosa, sino que en su día a día apuesta por las prendas básicas que facilitan todos los estilismos y quitan comeduras de cabeza. Eso sí, siempre fichamos prendas estrellas en cada uno de sus looks. Si hace unos días nos impresionó con la capa de Zara que posiblemente mañana esté rebajada, esta vez nos ha confirmado que el body de tirantes en rosa es todo lo que necesitamos para este verano. Victoria Federica se ha escapado al Pantano de Entrepeñas (Guadalajara) junto con su mejor amiga Rocío Laffon para disfrutar del principio de la semana. La royal no se ha olvidado de hacer un pequeño guiño de esta cita con la naturaleza y desconexión dejando ver dos tendencias. Por una parte, ninguna editora de moda ha podido pasar por alto el accesorio imprescindible de Rocío Laffón, como son las gafas de sol de Gucci con las que Georgina Rodríguez fue a ver a Cristiano en la Eurocopa. Cada vez más, las celebridades están demostrando que es un must have para este verano. Por otro lado, Victoria Federica también nos ha deleitado con el típico body de tirantes que no puede faltar en nuestro fondo de armario de verano. ¿Recuerdas el top rosa con vivos en contraste más viral de Zara? Pues ese modelo promete ser su sucesor.

La primera regla que cualquier editora de moda debe saber (y ejecutar) es contar don un fondo de armario cápsula repleto de básicos que podamos combinar con un sinfín de piezas y accesorios. Desde bermudas de pinzas hasta camisas oversizes o hasta las sandalias planas que está poniendo de moda la Reina Letizia. En este grupo también entra los bodies en todos sus colores neutros o más especiales, como este que Victoria Federica ha llevado al Pantano de Entrepeñas. Lo cierto es que son cómodos, fáciles de combinar y favorecedores para la silueta. Además, se pueden llevar tanto en el ámbito sport como en el street style, así como adaptarlo a distintos estilos de vestir. Por tanto, no te quedan más excusas que hacerte con todos el repertorio de bodies que podremos encontrar muy pronto en las rebajas de verano.

Victoria Federica y Rocío Laffón. @rochilaffon

Body rosa, de Zara (13 euros)

Body rosa. Zara

