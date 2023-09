Victoria Federica recupera su estilo más pijo (y casual) con este chaleco denim en verde que llevan las chicas de Madrid

Después de deslumbrar en la Semana de la Moda de Milán, Victoria Federica ya está de vuelta en Madrid, dejando a un lado sus looks más modernos y explosivos, por su estilo más pijo y casual tan característico en ella. Tras convertirse en la gran protagonista para nosotros de estos días en la ciudad italiana con su estilismo más sexy, y pendientes de si viaja a París para disfrutar de la Fashion Week de París como hace cada año con su padre Jaime de Marichalar, de momento está en Madrid disfrutando de sus amigos y de planes más del día a día. Pero nosotras no nos hemos podido dejar de fijar en su look con jeans anchos y chaleco denim, sobre todo en el chaleco porque ya lo tenemos fichado y sabemos de donde es. Es de la marca de sus amigos influencers, María García de Jaime y Tomás Páramo.

Jaime de Marichalar se ha convertido en la mejor modelo de Himba, la firma de sus amigos Tomás de Páramo y María G. de Jaime. Y así nos lo demuestra la royal más influencer con este look con chaleco verde denim como ya hizo en verano con un traje naranja de la nueva colección. Porque no hay nada mejor que apoyar las marcas de los amigos, y así lo ha hecho Vic desde el principio. Y si el denim sigue siendo tendencia, este chaleco verde vaquero es perfecto para estos primeros días del otoño. Porque el verde va a ser el gran color de la temporada junto al rojo y el gris.

Victoria Federica con chaleco verde. @paticabetas

Chaleco Toukbal, de Himba (139,95 euros)

Chaleco denim. Himba

Sin embargo, la fiebre por el tejido vaquero nunca ha estado tan en auge como ahora, y Victoria Federica lo tiene claro empezando el otoño con este 'total look denim' en tono gris oscuro y verde.