Nos vamos directas a Zara a por el vestido más corto con el que Amelia Bono termina septiembre con chaleco y botas cowboy

Amelia Bono empieza el otoño pisando fuerte, con un estilismo de lo más casual, perfecto para el día a día y aprovechando esta subida de temperaturas que tenemos hoy en Madrid. Porque hay que aprovechar que luce el sol y estos maravillosos 26 grados que hace a esta hora del mediodía para poder lucir piernas y brazos, antes de tener que abandonar este tipo de look para convertirlos en diferentes capas. Un estilismo que Amelia Bono se ha comprado en Zara, y aunque en un principio hemos pensado que se trataba de una falda y un chaleco de felpa, parece ser que se trata de este vestido entallado de frunces con el chaleco de felpa encima, si hacemos caso a como lo lleva la modelo en la web de Inditex. Un look con el que la hija de José Bono ha demostrado que es de las nuestras, y que no se va a quitar las botas cowboy esta temporada pese a que las 'biker boots' las hayan relegado a un segundo plano.

Porque de todos los chalecos de Zara, este que lleva Amelia Bono es el más original, ya que parece una sudadera y le da un toque diferencial a cualquier estilismo. Si hacemos caso a la web de la marca de Inditex, la celebritie lo ha combinado debajo con este vestido de frunces que es perfecto para llevar debajo de una prenda más holgada. Pero si hay algo que no puede faltar en los looks de Amelia Bono, eso es unas botas cowboy. En este caso de caña más corta y en color blanco.

Chaleco felpa, de Zara (22,95 euros)

Vestido entallado frunce, de Zara (17,95 euros)

Un look ideal para terminar septiembre y aprovechar estos días de subida de temperaturas como ha hecho Amelia Bono para empezar la semana.