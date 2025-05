Victoria Federica lo vuelve a hacer: el look más elegante (y empoderado) en clave Dior desde Roma

Victoria Federica no para. Si la semana pasada la veíamos primero en el evento 'New' de El Corte Inglés, después en Las Ventas para la Feria de San Isidro, y para terminar en Jerez con su madre, la Infanta Elena, ahora se ha ido a Roma. Victoria Federica ha vuelto a dejar claro que es una de las it girls del momento. La nieta del rey emérito se ha desplazado hasta Roma para asistir a una exclusiva cena organizada por Dior Beauty, y lo ha hecho enfundada en un conjunto que encarna a la perfección el nuevo chic parisino: sobrio, estructurado y con guiños al tailoring clásico.

Victoria Federica ha vuelto a marcar estilo, esta vez desde Roma, donde asistió a una exclusiva cena organizada por Dior Beauty. ¿El look? Una auténtica lección de cómo hacer que un traje sastre sea todo menos aburrido. Y que nosotras le vamos a querer copiar en clave working para ir al trabajo o a un evento antes de que las temperaturas aún suban más en Madrid. Porque ya sabemos que Vic ama ir en vaqueros anchos de tiro bajo, pero cuando tiene que ponerse elegante, lo hace como la que más.

El look de Victoria Federica en Roma

Para la ocasión, Victoria de Marichalar ha apostado por un total look negro de la maison francesa, protagonizado por un traje sastre de inspiración masculina con americana cruzada de escote off-shoulder, ligeramente caída sobre los hombros, que aporta un aire sensual y contemporáneo. La blazer, entallada con un cinturón negro de hebilla grande, resalta la silueta sin renunciar al carácter poderoso del conjunto. El pantalón recto y ligeramente oversize completa un outfit que destila autoridad y sofisticación a partes iguales.

El beauty look fue fiel a su estilo: piel luminosa, pestañas bien definidas y melena suelta con raya en medio. Natural, elegante y sin necesidad de excesos, y todo obviamente, con productor de Dior Beauty.

Con este look, Victoria Federica revalida su alianza con Dior y reafirma su posición como una de las prescriptoras de estilo más influyentes de la nueva generación royal. Un outfit impecable que mezcla la fuerza del tailoring con una feminidad sutil y perfectamente medida.