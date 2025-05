Una resplandeciente Victoria Federica inaugura San Isidro junto a Borja Moreno

Ni siquiera las nubes caprichosas que por momentos han velado el cielo de Madrid han logrado empañar la ilusión ni enfriar los ánimos de los aficionados que, con pasión inquebrantable, se han congregado hoy en la Monumental de Las Ventas para dar el pistoletazo de salida a la Feria de San Isidro. La plaza rebosaba ese aire festivo y vibrante que solo se respira en las grandes tardes, en una jornada especialmente significativa para el diestro francés Clemente, que rubrica su alternativa bajo la mirada cómplice de su patria y del toreo.

El cartel no puede ser más prometedor: junto al galo, Alejandro Talavante y Juan Ortega, frente a un encierro compuesto por cuatro astados de Victoriano del Río (1º, 2º, 3º y 4º) y dos de Toros de Cortés (5º y 6º), que ponen la bravura y el temple sobre el gran albero madrileño.

La jornada ha tenido un marcado sabor francés, una suerte de acento galaico en los tendidos, donde no han faltado las caras más ilustres del universo taurino del país vecino. Desde la barrera sigue cada pase Eric Darrière, presidente de la prestigiosa feria de Dax, además de Cédric Brethes, cabeza visible de la Comisión Taurina de Saint-Sever, y Arnaud Tauzin, alcalde de esa localidad del suroeste francés, todos rendidos al arte y la entrega del joven torero, que ha sufrido una aparatosa pero no grave cogida.

El torero Clemente sufre una aparatosa cogida en Las Ventas Gtres

Y como en toda gran cita que se precie, la realeza también ha hecho acto de presencia. Deslumbrante en blanco inmaculado, con el porte que solo otorgan la sangre azul y el saber estar, Victoria Federica de Marichalar, recién aterrizada de la Feria de Sevilla, no ha querido –ni podido– faltar al debut de San Isidro. No en vano, su imagen es la elegida para protagonizar el cartel de esta temporada. «Es algo que llevo en la sangre, algo que me han inculcado desde cuna. Si mi abuelo, el Rey Juan Carlos, estuviera aquí, sé que estaría muy orgulloso. Significa muchísimo y estoy muy contenta», declaró el pasado mes de febrero, durante la presentación oficial.

La sobrina de Su Majestad el Rey Felipe VI ha llegado a la plaza a eso de las siete en punto de la tarde. Aunque no suele prodigarse ante los flashes ni busca protagonismos, ha accedido con gentileza a fotografiarse con varios aficionados, quienes, sorprendidos por el inesperado encuentro, no han querido perder la ocasión de inmortalizar su instante junto a una de las figuras más jóvenes y mediáticas del entorno real.

Victoria Federica con Borja Moreno en Las Ventas Gtres

Victoria Federica ha llegado al coso acompañada de un nutrido grupo de amistades. Entre ellos, ha destacado con luz propia Borja Moreno, apuesto y exitoso empresario de la capital, cuya cercanía con la sobrina del Rey no ha pasado desapercibida en los mentideros del corazón. Desde hace meses, su compañía se ha vuelto habitual, inseparable casi, alimentando las habladurías que apuntan a un vínculo más profundo que la mera amistad. Ella, fiel a la discreción, no ha confirmado ni desmentido lo que muchos dan por hecho. Y acaso nunca lo haga.

Feria de San Isidro JUANJO MARTIN Agencia EFE

Feria de San Isidro JUANJO MARTIN Agencia EFE

Tampoco se ha podido obviar la presencia de otros rostros conocidos como Nuria Roca y Juan del Val, Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, Ortega Cano, doña Pilar Vega de Anzo, acompañada en el callejón por Sonsoles Aboín o Tana Rivera.