María Pombo cuenta por qué no quiere ir a los premios de Dulceida en su cara a cara más esperado: "Es terreno hostil"

Se encuentran en la cúspide de la pirámide de las influencers. Son las abejas reinas de la creación de contenido y entre las dos generan varios millones de euros al año gracias a sus redes sociales. Dulceida y María Pombo son los nombres más relevantes de la industria digital en España, y de un tiempo a esta parte han sonado con fuerza los rumores de que su relación podría no ser del todo buena.

Las habladurías comenzaron a sonar a consecuencia de las repetidas ausencias de Pombo en las convocatorias de los Premios Ídolo, unos galardones iniciativa de Dulceida que surgieron para reconocer el trabajo a veces denostado de los y las influencers. Una suerte de palmadita en la espalda a la que la ex de Morata le ha cerrado la puerta en los últimos años.

Ahora, las dos se han visto las caras en “La sobremesa”, el pódcast de Podimo de la también influencer Susana Molina. Una conversación distendida en la que han demostrado que esas supuestas tensiones que las separan son solo rumores, aunque sí han puesto las cartas sobre la mesa en lo que se refiere a determinados asuntos, como la perenne ausencia de Pombo en los Premios Ídolo.

La influencer ha explicado las razones que, año tras año, le llevan a rechazar la invitación de Dulceida, razones que la anfitriona respeta pero no entiende. “Ella y yo hemos hablado sobre esto, y hemos discutido”, comienza reconociendo la mujer de Alba Paul, con la que acaba de tener una hija.

A continuación y por primera vez, María Pombo desvela que rechaza la invitación a los Ídolo porque no se siente cómoda con la presencia de algunos invitados, y la enfermedad que padece, esclerosis múltiple, la ha llevado a evitar situaciones de estrés desde que fue diagnosticada. “Es un evento al que no voy, como otros tantos a los que no voy, pero como no son de Dulceida no se dicen. Allí me siento en un terreno hostil, incómoda, y me genera una ansiedad que hace años me daba más igual, pero tengo una enfermedad que va por brotes y en momentos de estrés me puede dar uno que puede ser irrecuperable”, se explica Pombo.

La creadora de contenido ha dado prioridad a su bienestar y tiene claro que “cada vez quiero dar menos motivos a mi cuerpo para tener ese tipo de brotes, y desde hace años soy muy selectiva en lo que me siento bien y en lo que no”. Aun así, reconoce que “me da muchísima rabia porque quiero mucho a Aída (Dulceida) y quiero apoyarla. Intento apoyarla de otras maneras”.

Como se ha comentado anteriormente, se trata de razones que Dulceida respeta pero no entiende, sobre todo porque, asegura, ella haría todo lo posible para que Pombo no tuviera que encontrarse con esas personas con las que se siente incómoda en sus premios: “Creo que sí te sentirías cómoda, porque a lo mejor son 20 personas que yo me encargaría de que no te las cruzaras”.