Violeta Mangiñán lleva la bomber más tendencia de la forma que amarán las chicas parisinas y también las madrileñas

No hay día que Violeta Mangriñán no nos cree una nueva necesidad de moda, eso lo tenemos claro y más después de ver el último look que se ha marcado por las calles de Valencia con esta bomber azul marino de Zara que ya ha hecho que se agote en la web de la marca de inditex, y no nos extraña porque el 'efecto Violeta' siempre hace de las suyas. Y después de un fin de semana de coronación de Carlos III con looks de invitada como el de la Reina Letizia o Kate Middleton, ya nos hacía falta volver a ver looks más casuals como el de Violeta Mangriñán o Isabel Díaz Ayuso y Aitana en el tenis. Porque si las bombers son máxima tendencia de nuevo esta primavera, el estilismo que se acaba de marcar Violeta con la eterna camiseta de rayas y bermudas, lo va a amar las chicas parisinas que más saben de moda, y también las madrileñas. Porque a la vez que la bomber le da ese punto más casual y con rollazo, las bermudas y la camiseta le aportan un toque más elegante.

El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que se trata de la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y Violeta Mangriñán es buen ejemplo de ella. Porque si la bomber blanca se agotó en hora, esta en color azul marino, igual. Las chaquetas bomber llevan meses anunciando su regreso y, en Nueva York, han terminado por alzarse como una de las prendas más necesarias de cara a la primavera. Su practicidad es innegable. Es la perfecta chaqueta que llevar cuando ya no hace frío, pero tampoco calor. Es decir, la chaqueta perfecta para la primavera.

Bomber maxi bolsillos, de Zara (69,95 euros)

Bomber bolsillos. Zara

Una bomber corta de Zara que está confeccionada con tejido en mezcla de viscosa con cuello redondo y manga larga. Maxi bolsillos de plastrón con solapa en delantero que le den ese punto más cool. Además, nos encanta como la ha combinado Violeta Mangriñán con unas bermudas por encima de la rodilla a tono, y la eterna camiseta de rayas.