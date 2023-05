Estos son los peores looks de la coronación de Carlos III en Londres

No todo iba a ser de color de rosa, no, ni mucho menos, y tampoco en el terreno de los looks de invitada, muchas de ellas royal, que se han congregado este sábado en la coronación de Carlos III que ha tenido lugar en la Abadía de Westminster, en Londres. Las mejores asistentes a este acontecimiento histórico, que está teniendo lugar tras el fallecimiento de Isabel II, salían a relucir a primera hora de la mañana. Este ha sido el caso de la Reina Letizia, que ha brillado con luz propia con el traje rosa de dos piezas firmado por Carolina Herrera y un impresionante tocado, el de Kate Middleton, que ha sido toda la elegancia que pedíamos pedir con su personal homenaje a Diana de Gales, y también una de las protagonistas más indiscutibles, Camila Parker, que ha lucido una vestimenta impecable firmada por la diseñadora favorita de Lady Di y que ha añadido un collar con diamante con mucha historia y secretos. Hasta aquí, todo iba como la seda estilísticamente hablando, claro, pero para qué mentir, no todos las invitadas a la coronación de Carlos III han rozado el sobresaliente, ni mucho menos, ya que muchas de ellas se han quedado en un suspenso literal.

Porque a pesar de que estamos muy seguros de que todas las invitadas que han acudido a la coronación de Carlos III, sean royal o no, se han esforzado mucho, no nos cabe duda. Pese a ello, creemos que a muchas de ellas les hubiera gustado acertar la mitad, por lo menos, de lo que lo hicieron la Reina Letizia y Kate Middleton en el inicio de este fin de semana, ya que ambas nos regalaron ayer unos looks perfectos para ser la invitada perfecta, la monarca española con un vestido verde de Victoria Beckham y la princesa de Gales, por su parte, con un vestido blanco al que añadió unos tacones de casi 800 euros. Y por si la curiosidad por conocer los peores looks de las royals en la coronación de Carlos III se ha hecho aún más evidente mientras leías estas líneas, aquí en La Razón te los traemos todos. ¡Son terroríficos!

Katy Perry en la coronación de Carlos III. Katy Perry en la coronación de Carlos III.

Finnegan Biden en la coronación de Carlos III. Gtres

Margarita de Rumania en la coronación de Carlos III. Gtres

Matilde de Bélgica en la coronación de Carlos III. Gtres

La princesa Charlene de Mónaco en la coronación de Carlos III. Gtres

La princesa Mette-Marit de Noruega en la coronación de Carlos III. Gtres

Marie Chantal de Grecia en la Coronación de Carlos III. Gtres

Después de haber analizado de forma exhaustiva los peores looks de los invitados a la coronación de Carlos III, estaréis de acuerdo con nosotros en que no todo han sido aciertos hoy en Londres. ¿No crees?