Violeta Mangriñán nos desvela el sexo de su bebé con el conjunto rosa más Barbie que adoran las celebrities

Cuando nos enteramos del segundo embarazo de Violeta Magriñán, solo podíamos pensar en los lookazos que nos iba a dejar. Y amigas, así está siendo. Ayer la influencer, organizó una fiesta gender revealcon sus familiares y amigos en la playa para descubrir el sexo de su segundo hijo, y nosotras lo teníamos claro. Fabio y Violeta han reunido a sus amigos, entre los que estaba Lola Lolita, en el precioso pueblo costero de Jávea (Alicante) y pocos minutos después de la puesta de sol, destaparon un lienzo pintado con las manitas de gala de color rosa. Lo que significa que su segundo bebé, va a ser otra niña, como quería Violeta Mangriñán, y ya había manifestado con la elección de su look. Un conjunto rosa Barbie de de Rat & Boa, la marca que dos amigas, Valentina Muntoni y Stephanie Bennett, han concebido para crear piezas prácticas, eclécticas y sexys como sus ya icónicos vestidos lenceros y tanto las hermanas Jenner como las Hadid la han puesto en el punto de mira y ahora todas las celebrities e influencers del mundo están locas con esta marca. Y que hace un año ya se lo vimos lucir a María Pombo en sus vacaciones.

Violeta y Fabbio han elegido para su segunda hija el nombre de Gia. Gia es la versión femenina del nombre italiano Giovanni. Gala y Gia, GG, para las hermanitas. Porque si hay algo que no tenemos dudas, ni nosotras las periodistas de moda, ni las insiders, ni todas vosotras a pie de calle, es que el rosa es el color del momento. Y no vamos a dejar de verlo en todo el otoño 2023 como la máxima tendencia del color por culpa de la 'Barbie mania'. Así que si eres de las que se resiste a este color asociado al romanticismo y a los looks de princesa, deja que te diga que vas a acabar siendo del team rosa.

Cobra Blouse Pink, de Rat & Boa (145 euros)

blusa rosa. Rat&Boa

Cobra Skirt Pink, de Rat & Boa (149 euros)

Falda rosa. Rat&Boa

Un conjunto rosa perfecto para todas las noches de verano que nos quedan en agosto. Y Violeta Mangriñán deja claro que queda igual de bien para un estilismo premamá.