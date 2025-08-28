Virginia Troconis y Alba Díaz con los estilismos más fashionistas para una noche de concierto en Marbella

Una vez más, los conciertos de Starlite Occident en Marbella han reunido a las celebridades con mejor estilo. Sin duda alguna, se trata de uno de los eventos más exclusivos, así como recurrentes, a los que asisten personalidades de renombre, como bien hemos observado a lo largo de este verano. Rostros conocidos como Carmen Lomana o Paula Echevarría disfrutaron de un show de Las Nancys Rubias durante la semana anterior y ahora han sido Virginia Troconis y Alba Díaz quienes no han pasado nada desapercibidas con un duelo de estilos de lo más dignos para despedirnos de los últimos días del verano.

Al Bano ha actuado esta noche en Starlite Occident y ha sido el encargado de revolucionar al público con sus temas más conocidos. Entre ellos, como decíamos, se han encontrado tanto a Virginia Troconis como a Alba Díaz, presumiendo de unos estilismos que todavía podremos seguir utilizando en septiembre. Eso sí, cada una de ellas lo han defendido de lo más afín a su personalidad con prendas que definen su esencia. Mientras que la mujer de El Cordobés ha vuelto a ser fiel a su elegancia absoluta con un dos piezas en negro sobrio, Alba Díaz no ha dudado en recurrir a un fondo de armario que siempre funciona: un conjunto de crochet de lo más juvenil. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

Alba Díaz con conjunto de crochet para una noche de concierto en Marbella

Ya están comenzando a refrescar las noches de verano, por lo que sentimos la necesidad de recurrir a las típicas prendas de vestir que nos ayudan a esquivar los golpes de aire. Nada mejor que ello que un buen conjunto de crochet, como el de Alba Díaz en verde.

Se trata de una camisa de mangas francesas y botones medianamente grandes que ha combinado con unos pantalones largos a juego, toda una propuesta estilística que sienta bien tanto por el día como por la noche y ayuda a potenciar el bronceado. La hija de Vicky Martín Berrocal le ha dado un aire más sofisticado con un clean look en formato moño, así como con un look de maquillaje de acabado glow.

Virginia Troconis y Alba Díaz en Starlite. Gtres

Virginia Troconis, por su parte, la invitada más elegante

Virginia Troconis también ha deslumbrado con una combinación de dos piezas. No obstante, si la andaluza ha apostado por uno de los colores más llamativos de la temporada, Troconis lo ha hecho por uno que siempre funciona: el negro. A través de un top de escote asimétrico junto con unos pantalones de pinzas de tiro alto, al que le ha añadido una serie de pendientes de aro de acabado en dorado. También, coincidiendo con la joven, ha optado por un recogido elegante que favorece las facciones de su rostro.

Estamos viviendo en los últimos días del verano, en los que aprovechamos para presumir de los modelitos más fashionistas de nuestro fondo de armario. No obstante, estas piezas que nos han mostrado las celebridades, todavía serán idóneas para utilizar en septiembre.