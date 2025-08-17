Alba Díaz conquista Bali con un vestido ibicenco de Charo Ruiz que sienta de maravilla

Alba Díaz, hija de Manuel Díaz “El Cordobés” y de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, está disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Bali, donde ha vuelto a demostrar que es una de las influencers más seguidas e inspiradoras de su generación. La joven ha compartido con sus seguidores un look de aire ibicenco que resume a la perfección el espíritu del verano: frescura, romanticismo y un toque bohemio que la hace brillar en cada aparición.

La firma Charo Ruiz Ibiza es un referente internacional cuando se habla de moda de inspiración ibicenca. Con este vestido, Alba Díazdemuestra cómo un diseño de aire libre y natural puede convertirse en el aliado perfecto para una escapada exótica. Su elección no solo resalta su estilo personal, sino que también confirma la vigencia de la moda boho en el armario de verano.

Un vestido de Charo Ruiz que conquista

La prenda escogida por Alba es el vestido corto “Cusia” de la firma Charo Ruiz Ibiza, un diseño de la colección Botanic Reverie que se ha convertido en uno de los más buscados de la temporada. Su precio, 465 euros, no ha impedido que se agote en cuestión de días en la web de la firma, prueba de la gran acogida que ha tenido entre las amantes de la moda.

El vestido de Alba Díaz. Instagram @albadiazmartin

Este vestido palabra de honor con cuerpo de nido de abeja se ajusta con comodidad a la silueta, mientras que la falda con doble volante añade movimiento y un aire juvenil ideal para los días de verano. El estampado floral, sello inconfundible de la moda ibicenca contemporánea, aporta frescura y dulzura, evocando esos atardeceres junto al mar que tan bien acompañan a un destino como Bali.

Complementos con sello personal

Alba Díaz no se ha limitado al vestido para marcar estilo. La influencer ha completado su look con un pañuelo estampado en tonos suaves, anudado en la cabeza al más puro estilo setentero, que aporta un aire bohemio y despreocupado. Además, ha añadido unos pendientes en forma de flor de Zara, demostrando que sabe mezclar lujo y moda asequible en un mismo outfit.

El bolso de asa corta con detalles metalizados y un maquillaje natural terminan de rematar un estilismo que resulta tan inspirador como accesible. Con este look, Alba refleja la tendencia del boho-luxury, donde lo artesanal y lo sofisticado conviven en perfecta armonía.

El escenario elegido para lucir este look no podría ser más idílico: Bali, donde Alba viajó con su pareja, el productor musical Marcos Terrones (conocido como Oddliquor), para celebrar su segundo aniversario. Entre playas paradisíacas y atardeceres de película, la hija del torero ha sabido captar en sus redes el ambiente relajado y romántico que caracteriza a este destino soñado.