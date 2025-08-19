Alba Díaz está viviendo un verano que parece arrancado de una postal exótica y, desde Bali, vuelve a confirmar que sabe cómo convertir cualquier outfit en una lección de estilo accesible y sin esfuerzo. En una de sus últimas stories, la hija de Vicky Martín Berrocal nos regala una combinación sencilla, pero poderosa: sandalias de dedo (la tendencia más viral del momento) y una falda midi asimétrica de Zara que, entre sus pliegues ligeros y su silueta fluida, encarna el minimalismo veraniego más inspirador.

Con este look, Alba demuestra que no hacen falta demasiadas complicaciones para lograr un estilismo de impacto. Basta seleccionar dos piezas clave, en este caso: una falda con movimiento y unas sandalias planas, e insuflarles carácter con una actitud segura y un entorno paradisíaco, donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones y explorando su lado más bohemio y sofisticado a la par.

Por qué las sandalias de dedo se han coronado como las favoritas del verano

Las sandalias de dedo han encontrado en el verano 2025 su momento más viral gracias a que 'insiders' de todo el mundo ya no las llevan solo como calzado para estar por casa en verano o bajar a la piscina sino que como el toque cool a looks relajados y elegantes. Su estructura minimalista favorece visualmente la pierna, aporta ligereza y es ideal para destinos donde la comodidad y el estilo van de la mano. Alba, desde Bali, no solo las luce: las convierte en la pieza central de su estilismo, demostrando como unas simples chanclas pueden ser el toque más chic que eleve tus outfits vacacionales.

Falda midi asimétrica cinturón rayas, de Zara (29,95 euros)

Falda midi asimétrica cinturón rayas. Zara

La falda que lleva Alba es un modelo midi asimétrico con cinturón metálico y raya beige-marrón de Zara, un diseño de tiro medio que combina fluidez y estructura: su cinturón de cierre tipo mosquetón añade un guiño urbano, mientras que el cierre con cremallera oculta asegura una línea limpia y elegante. Está confeccionada en una mezcla de viscosa y poliamida, lo que le proporciona esa caída suave que se ve con cada paso. Esta falda que se ha colado en la maleta balinesa de la hija de Vicky Martín Berrocal se ha erige como un imprescindible para terminar el verano con mucho estilo gracias a su corte favorecedor y su versatilidad para transitar del día a la noche con solo cambiar los complementos.

El look de Alba desde Bali. @albadiazmartin

En el caso de Alba, ella apuesta por un crop top blanco sin mangas, ideal para realzar el bronceado, y lo combina con un bolso de efecto piel con asa de mano que añade un matiz sofisticado sin perder el aire relajado. El resultado es un conjunto minimalista, contemporáneo y muy fácil de emular: la falda marca movimiento; las sandalias traen comodidad; y los accesorios, ese punto de intención que eleva todo el conjunto a un look 10.