Eugenia Martínez de Irujo deslumbra en la Feria de Abril con un traje de flamenca de volantes, flores y lunares

Hay trajes de flamenca y trajes de flamenca. Y después de haber visto a Eugenia Martínez de Irujo en el Real de Sevilla, queda claro que el suyo no es uno más. Porque la Feria de Abril no es solo una cita folclórica, es también el gran acontecimiento estilístico del sur, un desfile espontáneo donde la moda flamenca vive su momento de mayor esplendor. Allí, entre casetas, farolillos y sevillanas, el traje regional andaluz se transforma en un símbolo de identidad y estilo, donde la tradición y la creatividad conviven con naturalidad.

No hay otro evento en el calendario español donde se celebren con tanta intensidad los volantes, los lunares, las flores y los mantones. Así te lo venimos contando desde que el pasado lunes la noche del 'Pescaíto' diera el punto de partida a la Feria de Abril 2025. Y si hay alguien que sabe interpretar ese lenguaje desde la autenticidad y el buen gusto es Eugenia Martínez de Irujo. Año tras año, la aristócrata demuestra que no solo conoce la Feria desde dentro, sino que también posee un ojo privilegiado para reinterpretar sus códigos con libertad, gracia y elegancia. En esta edición 2025, una vez más, Eugenia ha vuelto a convertirse en una de las invitadas más inspiradoras del Real, no solo por su estilismo, sino por la forma en la que lo lleva: con esa alegría serena y ese aire despreocupado que solo poseen quienes han nacido entre volantes.

Así es el traje más especial de Eugenia en esta Feria 2025

Para una nueva jornada de festejos en Sevilla, Eugenia ha confiado en Rocío Peralta, una de las diseñadoras más aclamadas del universo flamenco actual. Conocida por reinterpretar el traje tradicional desde una mirada femenina, sofisticada y con carácter, Peralta firma un diseño que parece hecho a medida del estilo de la socialité. El vestido, en blanco con lunares rojos, despliega una cascada de volantes rematados en picunela del mismo tono, que aportan movimiento y frescura a cada paso. Pero la verdadera sorpresa llega con la combinación de estampados: bajo el vestido se asoma una enagua en negro con lunares blancos y grandes flores rojas, en un contraste tan inesperado como armónico. El resultado es una mezcla explosiva que respeta la tradición, pero se atreve a jugar con ella, algo que Eugenia domina como nadie.

El look se completa con un mantón de manila rojo bordado, una flor del mismo color en el moño bajo ligeramente deshecho y una joya dorada sobre el escote que pone el broche de oro al conjunto. No sabemos si este será el último look de la aristócrata en la Feria de Abril 2025, pero de ser así se convertiría en uno de nuestros favoritos en esta edición.