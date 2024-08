El look con falda de volantes de Zara de Amelia Bono para ver atardecer en Sancti Petri se lo vamos a copiar hasta para la Feria de Málaga

Amelia Bono sigue disfrutando de su escapada a Sancti Petri y maravillando con sus estilismos como estetotal look de Zara con falda estampada con volantes de otra temporada para ver el atardecer. De Marbella con sus hijos, a un viaje con amigas a un hotel de lujo en Sancti Petri, así podríamos resumir el mes de agosto de Amelia Bono. Ubicado en la prestigiosa urbanización Novo Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, el hotel de cinco estrellas Royal Hideaway Sancti Petri, perteneciente al Grupo Barceló, se erige como un destino de ensueño en la Costa de la Luz. Este establecimiento ofrece una ubicación privilegiada en primera línea de la espectacular playa de La Barrosa, una de las más bellas de España.

Si el otro día nos enamorábamos de sus sandalias planas de Zara ahora lo hacemos de esta falda estampada con volantes de otra temporada que ella ha combinado con un top negro asimétrico, un estilismo que nos pondríamos hasta para ir a la Feria de Málaga. No molestes a las chicas andaluzas desde el 17 hasta el 24 de agosto, porque estarán ocupadas en la Feria de Málaga. Exacto querida lectora, se está acercando una de las fechas más relevantes tanto para ellas como para el resto de España, puesto que se trata de una de las celebraciones más deseadas.

Cómo vestir en la Feria de Málaga sin ir de flamenca

Como os explicábamos en este artículo hace unos días, no es imprescindible que vayas vestida de flamenca si no quieres a la Feria de Málaga, puesto que tienes un sinfín de opciones para estar acorde con el código de vestimenta. O, por ejemplo, si no te apetece ir con un traje de flamenca toda la semana, también puedes recurrir a vestidos, monos o conjuntos para estar en sintonía con la estética andaluza. Sin ninguna duda, una de las alternativas más llevadas cuando no nos queremos vestir de flamenca son los estampados de lunares en todo tipo de colores.

No obstante, la combinación clásica de blanco y negro es la más común entre las editoras de moda. Ahora bien, esto no quiere decir que no puedas lucir otro tipo de estampados, pero sí que debemos tener en cuenta las tendencias para no fracasar en nuestros lookspara la Feria de Málaga.