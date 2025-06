El look de Rocío Osorno con la falda de flecos de Zara que van a llevar todas las invitadas este verano

Si algo tiene claro Rocío Osorno es cómo vestir para impactar en cualquier evento. La influencer sevillana, una de las más seguidas cuando se trata de moda de invitada, ha compartido en Instagram un look que promete agotarse en cuestión de días. ¿La protagonista absoluta? Una falda midi de flecos de Zara que ya se ha colado en la lista de deseos de muchas para ser las invitadas perfectas de este verano.

Rocío Osorno ha apostado por una fórmula sencilla pero muy efectiva: combinar esta falda tan especial con un top negro de escote bardot con aplique dorado. El negro suaviza el look y deja que los flecos sean los protagonistas absolutos. A los pies, unas sandalias marrones de tacón fino, y como complemento final, su melena suelta semi ondulada y pendientes discretos. Este estilismo demuestra que no hacen falta grandes florituras para conseguir un look de invitada impecable: basta con una prenda con carácter (como esta falda) y los accesorios adecuados.

La falda de Zara más tendencia del verano

Los flecos llevan varias temporadas asomando en las pasarelas, pero este verano 2025 se consolidan como una de las tendencias clave para looks de invitada. Aparecen en vestidos, faldas, bolsos e incluso tops, y aportan ese punto de movimiento, ritmo y sofisticación que tanto buscamos para ocasiones especiales. Esta falda de Zara, en particular, mezcla el espíritu flamenco con un enfoque moderno y minimalista, lo que la convierte en una prenda versátil y muy fácil de adaptar a diferentes estilos. Y más aún como la ha combinado Rocío Osorno, que de nuevo es toda la inspiración que podemos pedir con prendas de Zara.

Falda midi flecos de Zara (89,95 euros)

Falda midi flecos. Zara

Si estás buscando un look de invitada para este verano 2025 que reúna elegancia, originalidad y tendencia, inspírate en Rocío Osorno. Su elección de la falda de flecos de Zara es todo un acierto y promete convertirse en la prenda viral de la temporada. Perfecta para brillar con estilo y moverte con gracia entre copas, bailes y momentos inolvidables.