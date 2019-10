Nagore Robles y la camiseta que promete arrasar en otoño: metalizada y con mangas abullonadas

¿Prendas metalizadas? Nagore Robles dice sí. La colaboradora de televisión ha caído rendida a este tipo de tejidos tan deslumbrantes y no duda en recurrir a ellos para dar con looks explosivos día sí y día también. Este tipo de piezas consiguen elevar cualquier outfit y Robles lo sabe muy bien. Ayer mismo, durante la grabación del programa Mujeres y Hombres y Viceversa , Nagore nos conquistó con una de estas prendas metalizadas con las que cuenta en su armario: una camiseta de manga larga ajustada en color rosa que además de contar con el acabado brillante tan recurrido, sumaba al diseño otra de las tendencias más en auge este otoño, las mangas abullonadas. 2 en 1.

Nagore combinó la pieza con una falda de estampado de estrellas en tono plata y negro, consiguiendo así un estilismo más que perfecto para esta temporada. La prenda en cuestión no solo le aportaba frescura y originalidad al look, sino que le resaltaba los rasgos de la cara y su oscura tonalidad de la piel. Por todo ello, la colaboradora no necesitó un beauty look atrevido ni complementos llamativos, tan solo un sencillo recogido desenfadado y pendientes joya en plata. ¿El resultado? Totalmente espectacular.