Eugenia Silva se despedía del verano hace unos días con una preciosa foto en Instagram. Ahora, la modelo ha dado la bienvenida al otoño con unos pantalones que son pura tendencia. Ya son muchas las celebrities que se han sumado a la moda del cuero. Lara Álvarez lo hizo con una minifalda negra con tachas que nos enamoró por completo. Por su lado, Paula Echevarría apostaba por la versión más versátil con unos pantalones pitillo (también negros). Los ochenta han vuelto. No cabe duda. El cuero es un must y las hombreras se llevarán tanto de fiesta como en el street style. Pero el look de Eugenia Silva cuenta con un importante plus. Hablamos de la tendencia slouchy. Cuando pensábamos que esta estaba solo reservada a las prendas denim, la modelo nos sorprende con los pantalones de cuero que te mostramos en la siguiente fotografía que ella misma ha subido a su perfil oficial de Instagram.