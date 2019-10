Nieves Álvarez tiene el look perfecto para hacer turismo

Los tres conjuntos que necesitábamos para sobrevivir al otoño-invierno 2019/20 nos los ha regalado Nieves Álvarez . La modelo ha llevado ya el perfecto look de invitada y nos ha sorprendido con el outfit más acertado para volver a la oficina . En cambio, ahora que tenemos puesta la vista en los puentes y escapadas ¡necesitamos un estilismo para hacer turismo! Ningún problema. La también presentadora nos ha solucionado el problema. Por eso, cuando salgamos a conocer los estupendos rincones que el mundo esconde (así como a conocer los mejores restaurantes de shushi de la capital ) no podemos sino apostar por las prendas que ella ha llevado.

Para montarte el look de Nieves Álvarez necesitas unas manoletinas negras tipo mocasín, unos pantalones vaqueros pitillo lavados, una camisa sencilla (no importa el color), una americana negra y un fular. Voilá! Tendrás el look perfecto para ir a cualquier lado. Cómodo, elegante y con mucho estilo.

Ten en cuenta, eso sí, que Nieves ha apostado por un fular en color rojo. ¿Sabes que el rojo crea efecto buena cara incluso en los días más grises? El diseñador Bill Blass lo dijo hace muchos años: "si dudas, viste de rojo". Este color aumenta las palpitaciones y genera desde el punto de vista fisiológico un estado de vitalidad. ¡Por es cuando nos vestimos de este color nos vemos más guapas y favorecidas! ¿Has apuntado el truco?