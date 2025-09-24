El perfume por el que todo el mundo te preguntará este otoño: dura todo el día

Un pistacho salado como corazón de un perfume de lujo. Con esta audaz apuesta olfativa, Prada rompe el guion de la alta perfumería en su último lanzamiento, Paradoxe Radical Essence. La casa italiana introduce un ingrediente insospechado y moderno que se aleja de las convenciones florales para crear una faceta adictiva y llena de contrastes, demostrando su capacidad para reinterpretar sus propios códigos y llevarlos un paso más allá.

De hecho, esta nueva fragancia es toda una declaración de intenciones. No se trata de una simple variación de su predecesor, el conocido Paradoxe, sino de una evolución que busca explorar los límites de la intensidad. El objetivo es capturar la esencia de una feminidad compleja y poderosa, que se mueve entre la delicadeza y la fuerza, encapsulada en una fórmula mucho más profunda y memorable.

No obstante, la composición mantiene un anclaje reconocible en su estructura floral gourmand. La experiencia arranca con la frescura luminosa del neroli y la flor de azahar, unas notas de salida que actúan como la antesala a un corazón inesperado. Esta combinación de notas florales, según analizan en Vogue, establece un carácter clásico y contemporáneo que prepara el terreno para las sorpresas que esconde la fragancia en su desarrollo sobre la piel.

El sándalo, la clave de su estela y permanencia

El verdadero anclaje del perfume reside en su base, donde el sándalo cremoso emerge como el protagonista indiscutible. Este componente no solo confiere una calidez envolvente y una profundidad notable al conjunto, sino que es el principal responsable de garantizar una estela de larguísima duración. Es precisamente esta nota amaderada la que le otorga el carácter persistente que define a una creación pensada para perdurar.

Asimismo, la funcionalidad se alía con el diseño y la conciencia medioambiental. La formulación de Prada Paradoxe Radical Essence ha sido concebida para acompañar durante toda la jornada, manteniendo su presencia sin necesidad de constantes reaplicaciones. A este enfoque práctico se suma un detalle importante: el frasco triangular es recargable, permitiendo así prolongar la vida de un envase que ya se ha convertido en un icono de la línea.