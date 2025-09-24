Demna Gvasalia debuta en Gucci con un estreno de cine en Milán: estrellas, moda y un futuro revolucionario

El mundo de la moda ha vivido uno de esos momentos que pasan directamente a la historia. Durante la Semana de la Moda de Milán, Gucci abrió una nueva era con la llegada de Demna Gvasalia como director creativo. El georgiano, que anteriormente lideró Balenciaga, sorprendió al presentar The Tiger, un cortometraje que sirvió como carta de presentación de su visión para la casa italiana.

Una premiere de Hollywood en Milán

Lejos de la tradicional pasarela, Gucci optó por un formato inesperado: una proyección en el Palazzo Mezzanotte, convertido en un cine al más puro estilo clásico. El evento se convirtió en una auténtica alfombra roja de Hollywood en pleno corazón de Milán. Entre los asistentes destacaron figuras de la talla de Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Kendall Jenner, Elliot Page, Anna Wintour o Serena Williams, además de jóvenes iconos como Lila Moss.

La expectación era máxima. Gucci no solo presentaba un cortometraje, también mostraba un adelanto de La Famiglia, la primera colección de Demna para la firma, que se verá oficialmente en febrero de 2026 sobre la pasarela.

Gwyneth Paltrow y su guiño al monograma

Gwyneth Paltrow fue una de las primeras en llegar y lo hizo con un look completamente protagonizado por el mítico monogram GG de Gucci. El conjunto, perteneciente a la colección primavera-verano 2026, estaba formado por unas botas altas y un dos piezas con blusa de cuello lazada y falda midi acampanada. Un estilismo elegante y reconocible que marcó tendencia desde el primer momento.

Italy Fashion Gucci S/S 2026 ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Anna Wintour, símbolo de continuidad

Aunque recientemente ha dejado su cargo como editora jefe de Vogue en Estados Unidos, Anna Wintour asistió al evento representando a Condé Nast como directora de contenidos. Fiel a su estilo, eligió un vestido midi camisero de seda blanca con el estampado Flora, diseñado originalmente por Rodolfo Gucci en los años 60 para Grace Kelly. Una elección cargada de simbolismo, que conectaba con la herencia de la casa italiana.

Italy Fashion Gucci S/S 2026 ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Demi Moore, la gran protagonista

Demi Moore, que forma parte del reparto de The Tiger, fue sin duda una de las estrellas de la noche. La actriz apareció con un espectacular vestido de estética barroca confeccionado en lentejuelas doradas, con rosas y cadenas bordadas a mano a lo largo de toda la pieza. La silueta, de cuello alto, manga larga y corte sirena, encajaba a la perfección con la elegancia dramática que Demna quiere imprimir en esta nueva etapa de Gucci. Su look deslumbró a los fotógrafos y dejó claro que la alianza entre cine y moda puede ser explosiva.

Italy Fashion Gucci S/S 2026 ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La nueva era de Gucci

Con este evento, Gucci deja clara su apuesta por la espectacularidad y la innovación. Demna Gvasalia, conocido por desafiar las normas y llevar la moda al terreno conceptual, ha decidido iniciar su aventura en la firma con un formato narrativo que mezcla lujo, cine y cultura popular. La Famiglia, nombre de su primera colección, promete ser un homenaje a la tradición italiana reinterpretada desde la mirada vanguardista de uno de los diseñadores más influyentes de nuestro tiempo.

El debut de Demna en Gucci no ha sido solo una presentación de moda, ha sido una declaración de intenciones. Y si algo ha quedado claro en Milán, es que la casa italiana se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del lujo.