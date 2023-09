María Fernández-Rubíes nos sorprende con un mini vestido blanco de estilo 'preppy' y lo combina con botas cowboy

Aunque hemos dicho adiós al verano, aún quedan fines de semana de buena temperatura y fiestas con amigas en las que el 'dress code' puede seguir siendo prendas de verano. Bien lo sabe María Pombo, quien está pasando unos días junto a sus hermanas, Lucía y Marta y algunas amigas y compañeras de profesión en Marbella, donde disfrutan de la despedida de soltera de Marta Pombo, quien dentro de poco contraerá matrimonio con Luis, su pareja. María Pombo ayer nos sorprendía con un look que nos ponía a todos melancólicos, y es que lucía prendas que todas hemos tenido en nuestro armario este verano, como han sido los pantalones de crochet que María Pombo combinaba con una camiseta de manga corta muy crop en azul marino. El buen tiempo del sur nos está dejando los mejores looks de estas amigas y compañeras de profesión, y es que, pese a que durante el día luzcan los bikinis y bañadores que han sido tendencia este verano, como por ejemplo el bikini de animal print de Rocío Osorno en diseño de triángulo y con detalles en dorado, por la noche cambiaban el 'dress code' y se hacían con los vestidos y prendas más icónicos que no dejaremos de ver este otoño. María Fernández-Rubíes es una de las invitadas a la despedida de soltera, y es que ella, siendo una gran amiga de la familia Pombo, no quiere perderse la ocasión de celebrar con amigas, y apostaba en la noche de ayer por un vestido mini de estilo 'preppy' blanco para la ocasión. Como calzado y siguiendo la tendencia de esta temporada, lució unas botas de estilo cowboy en negras y muy alta que le permite realzar la figura.

María Fernández-Rubíes es toda una referente a la hora de vestir de muchas de sus seguidoras, quienes buscan en ella inspiración a la hora de crear sus looks, ya sea para el día a día, como este mono beige que María Fernández-Rubíes lucía esta primavera, un enterizo de lino de manga corta y cuello de pico que combinaba con unas sneakers, un look muy básico y todoterreno, perfecto para un día relajado de recados por la ciudad. Sin embargo, y ahora, que llega el otoño, la influencer apuesta por prendas más sencillas y en tendencia, como por ejemplo este 'total white' compuesto por un pantalón baggy, camiseta blanca básica con mensaje en negro y, como toque final, el calzado más en tendencia de este otoño, unas Mary Jane blancas que María Fernández-Rubíes que se convertían en la joya de la corona y que elevaba el look. Las prendas en blanco son un básico en el armario de la influencer y, para la noche de ayer, una fiesta con amigas para celebrar el amor, la joven apostaba por un mini vestido de estilo 'preppy' ajustado en el pecho y con gran vuelo en la falda. Muy cortito y de tirantes, se trata de un vestido que realza la figura y crea un efecto visual muy bonito. Como calzado, unas botas cowboy muy altas negras. Para rematar el look, María Fernández-Rubíes lucía el pelo hacia atrás, unos aros dorados como pendientes y un bolso también negros. Sin duda, un acierto absoluto.

Carla Dress in white, de Burqu (439,95€)

Se trata de un look perfecto de entre tiempo, el cual realza la figura y estiliza.