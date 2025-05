Salma Hayek rompe moldes a los 58 en Sports Illustrated: "Nunca pensé que sería posible"

A sus 58 años, Salma Hayek acaba de lograr algo que ni siquiera en sus sueños más ambiciosos imaginó: protagonizar la portada de la codiciada edición de trajes de baño de "Sports Illustrated". La actriz mexicana aparece radiante y segura, pero detrás de las imágenes hay una historia muy distinta. "Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a esta edad", confiesa. “Si alguien me lo hubiera dicho, lo habría mandado al manicomio”.

La sesión, realizada en México y fotografiada por Ruven Afanador, no fue sencilla. Antes de posar frente a la cámara, Hayek estuvo a punto de cancelar todo. "Dije que sí, pero cuando llegó el momento, traté de echarme para atrás", reconoce. El síndrome del impostor se hizo presente, acompañado de un contratiempo logístico que lo complicó todo: su maleta con los trajes de baño seleccionados se perdió. El resultado fue una maratón de más de cien pruebas hasta encontrar los looks definitivos, entre ellos un bikini de crochet frente a un acantilado y un bañador verde con purpurina en una piscina natural.

Posado con mensaje

Pero el problema no era solo externo. "Siempre sufro para encontrar algo de mi talla. No me sentía segura y estaba muy nerviosa", admite. Aun así, algo cambió en el set. Con música de Bad Bunny de fondo y un equipo que la arropó, Salma se soltó. "Empecé a bailar, me encantó", dice. En ese momento, entendió que estaba haciendo algo más que posar: estaba lanzando un mensaje.

"Mi generación, sobre todo las mujeres mexicanas, crecimos con la idea de que seríamos descartadas a los 35. Estar aquí, con 58, en mi tierra, sintiéndome libre... fue mágico". Más que una portada, Salma la ve como un símbolo de resistencia y orgullo. "Podría jubilarme, pero no quiero perderme este momento. Luché por él".

En esta edición de "Sports Illustrated" comparte protagonismo con nombres como la gimnasta y estrella de TikTok Livvy Dunne, la medallista Jordan Chiles y las modelos de talla grande Lauren Chan y Denise Bidot. Todas, como Salma, redefinen lo que significa ser mujer, visible y poderosa en 2025.