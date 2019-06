Adelante Andalucía critica el ataque a la "autonomía" que "acaba en el despacho de Abascal"

El portavoz de Adelante Andalucía en la comisión de Hacienda, Guzmán Ahumada, ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a los primeros Presupuestos del Gobierno de PP y Cs, al que acusó de ser "rehén de aquellos que se posicionan en contra de la Autonomía andaluza" conquistada por el pueblo el 4 de diciembre de 1977 y que criticó "acaba a las puertas del despacho de Santiago Abascal".

Ahumada lamentó que en una comunidad con la mayor tasa de paro, andaluces en lista de espera para ser operados o acceder a una ayuda a la Dependencia y una economía alejada de la convergencia con otras comunidades y la UE, "el foco no está aquí" sino que las cuentas andaluzas "están siendo utilizadas como moneda de cambio de sillones de Madrid".

Para Adelante Andalucía, los primeros Presupuestos no socialistas de la historia de Andalucía "no son ni buenos ni nuevos" sino que inciden en las políticas de "austericidio", en un modelo productivo basado en el turismo que "no crea empleo de calidad" y en "inflar las cifras de la recaudación" como los de los pasados Gobiernos de Rajoy en Madrid y los Ejecutivos socialistas en Andalucía. También criticó la apuesta por los conciertos en Sanidad y Educación frente a los servicios públicos; la falta de políticas para evitar el aumento de los desahucios en pisos de alquiler, frente al crecimiento de las viviendas turísticas; el descenso en las partidas a la Cooperación Internacional o en las partidas para la lucha contra la violencia de género "en la misma cuentía" en la que crecen las ayudas a los festejos taurinos.

"Ni apoyamos los del PSOE ni apoyaremos los suyos", alegó el portavoz de la formación, que negó que el Ejecutivo les invitara a participar en la elaboración de estas cuentas más allá de "un mensaje cuatro días antes de su presentación" que fue respondido con la necesidad de "conocer los datos" previamente para sentarse a hablar.

Bravo contrarrestó agradeciéndole que "al menos ustedes reconocen que los llamamos para negociar" y alegando que "algunas de las cosas que ustedes piden está aquí". "Claro que no pretendo que apoyen estos Presupuestos, tienen un posicionamiento ideológico que se lo impide, pero en algunos puntos nos podemos poner de acuerdo", dijo, tras asegurar que "hay un espacio común" e instar a "bajar el soufflé" y dejar de lado las "etiquetas". Llegó a defender que "si quitamos la ideología estamos de acuerdo", en alusión a la "prioridad" que supone la Educación para ambos. Y negó que se vaya a privatizar el SAS. "¿Quién les ha dicho eso? No les compren el discurso a otros", instó.

Tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el vicepresidente, Juan Marín, se ausentaron del hemiciclo durante esta parte del debate para regresar a tiempo para la esperada intervención de Vox.