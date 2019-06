Pacto definitivo entre PP y Ciudadanos para gobernar en Castilla y León

El Partido Popular y Ciudadanos han suscrito el acuerdo definitivo para gobernar en Castilla y León. Ambas formaciones, tras unas intensas negociaciones, han alcanzado un convenio sobre la estructura de la Administración y el reparto de las consejerías. Se culmina así el proceso de negociación previsto en el acuerdo de programa formalizado el pasado día 21 de junio entre los equipos negociadores del PP y Cs.

El acuerdo se formalizará la próxima semana y determinará el inicio del procedimiento de investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León y la posterior constitución del nuevo Ejecutivo Autonómico.

El líder de la formación “naranja”, Francisco Igea, a las puertas de las Cortes regionales, afirmó que con esta medida ellos dan respuesta a lo que siempre “hemos defendido durante la campaña, que es la igualdad entre todos los españoles, y en contra del Sanchismo, que apuesta por el triunfo de los separatistas, de los que no creen en la igualdad”. En este sentido el candidato de Cs reprochó al secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que haya “echo una oferta tarde” y que “no haya levantado la voz entre los socialistas en contra de entregar el poder en el Gobierno nacional y de gobiernos autonómicos a aquellos que no han defendido la integridad del país y de quienes no creen en unidad territorial”. En este sentido, reiteró que “no queremos la presidencia de la Junta, ni un cargo, porque no hemos venido aquí a ocupar la Consejería tal o cual, como nos ofrece ahora el PSOE, sino a defender un proyecto para cambiar y renovar la Comunidad Autónoma de Castila y León y que incluye de forma esencial la igualdad y la unidad entre todos los españoles”.

Por este emotivo, Igea aseguró que “hoy es un buen día para Castilla y León, porque vamos a tener un gobierno y hemos trabajado durante semanas para alcanzar un acuerdo que nos asegure que todas las medidas de cambio y de regeneración van a cumplirse”.

El convenio suscrito permitirá que el Partido Popular asuma la Presidencia de la Junta y seis consejerías y Ciudadanos la vicepresidencia, portavocía y cuatro consejerías.

Con este acuerdo, el popular Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta y su partido gestionará las consejerías de Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Educación, Presidencia y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por su parte, Francisco Igea (Cs) será vicepresidente y portavoz del Ejecutivo y tendrá las consejerías de Sanidad, Transparencia y Regeneración, Industria y Empleo y Cultura y Turismo, informa Ical.

El pasado viernes Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs) firmaron un documento de cien medidas para el Gobierno de Castilla y León, pero dejaron abierta cómo se iba a configurar el reparto de las consejerías entre ambos socios.