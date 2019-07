Reconocimiento a quienes respaldaron la Fundación del VIII Centenario de la Catedral de Burgos

El vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Antonio Méndez Pozo, anunció en Burgos que el “sueño” de la institución es que el Papa Francisco visite la Catedral burgalesa el 20 de julio de 2021, día en el que se cumplen 800 años de la colocación de la primera piedra del templo.

Méndez Pozo realizó estas declaraciones en el acto de entrega de las esculturas conmemorativas de la Fundación, con la que se busca reconocer el apoyo y el trabajo realizado por personas y entidades qué ayudaron a la formación de la Fundación. El acto contó con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, así como el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes.

Durante el acto reconoció la labor de 27 personas y entidades, entre ellos la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial de Burgos, el Arzobispado burgalés, el Cabildo de la Catedral de Burgos, la Cámara de Comercio, las Cortes de Castilla y León y el Gobierno de España.

Asimismo, a título personal, se otorgó el premio a autoridades como el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el presidente de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la alcaldesa del Ayuntamiento de Toledo, Milagros Tolón; el ex alcalde de Burgos, Javier Lacalle; la ex consejera de cultura y turismo de la Junta, María Josefa García Cirac; el consejero de presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez; y el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, cuyo premio fue recogido por la ex delegada del Gobierno Virginia Barcones.

Además desde la Fundación quisieron agradecer el apoyo a las empresas patrocinadoras cómo fueron Grupo Antolín, CaixaBank, Fundación Caja de Burgos, Mutua Madrileña, Ibercaja Fundación Cajacírculo, Fundación Ibercaja, Bridgestone, Mapfre, Fundación ONCE, Telefónica Unicaja.