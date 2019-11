Entrevista a EDUARDO ESTEVE/ Periodista de Onda Cero Valencia

Eduardo Esteve Pla es jefe de deportes de Onda Cero Valencia desde el año 2002 y presentador de Onda Deportiva Valencia. Con motivo del centenario del Valencia Club de Fútbol ha querido recoger en el libro «Álbum de Cromos» muchos de los recuerdos de muchas personalidades que han formado parte del club en sus 100 años de historia y que le han ido contando en la radio en los últimos diez años. Un libro en el que se encuentran diferentes momentos de toda una vida, contados desde el corazón de un valencianista.

- «Álbum de Cromos» es un libro que repasa los 100 años de historia del Valencia CF, ¿cuál es su primer recuerdo?

- Recuerdo que de pequeño iba con mi padre a Mestalla, por las mañanas iba a ver jugar al Xirivella que era el equipo de mi pueblo y por las tardes me llevaba a Mestalla. Recuerdo haber visto jugar a Kempes cuanto yo tenía 5 o 6 años, también recuerdo que me encantaba tirar las almohadillas verdes que había en aquella época, era algo que hacía ganara o perdiera el Valencia. Otro de los recuerdos es ir en el coche con mi primo, un primo de mi padre y una bolsa de golosinas para amenizar el partido. Otro recuerdo era el olor a puro de los partidos de fútbol.

- ¿Por qué el libro cuenta solo el pasado del club?, ¿siente pena de lo que está ocurriendo?

- La única condición para poder participar en las entrevistas es que fueras exvalencianista, esto surgió hace unos 10 años. Como sabéis ahora los futbolistas no te cuentan nada ya que no se quieren meter en ningún jardín, recurren al tópico y te cuentan más cosas con el micrófono cerrado. Y un día pensé «el que se ha ido ya le da igual, son como delitos que han prescrito», tienen cosas interesantes que decir y les da igual porque ya han pasado años o porque no les importa contarlo. Respecto a la situación que se está viviendo ahora me parece un desastre total. Hemos vivido épocas malas en el Valencia, por ejemplo, el descenso a segunda división que yo lo viví con mi padre cuando fuimos a Barcelona y perdimos. Recuerdo todo el camino de vuelta llorando porque sabíamos que el descenso era real. Otro momento fue la famosa OPA de Paco Roig, pero era gente de Valencia y era gente que sabía lo que era el sentimiento valencianista, lo harían mejor o peor, pero ahora el Valencia se ha convertido en un negocio. Si Peter Lim no hace dinero, lo venderá y se marchará. Me produce mucha tristeza.

- ¿Puede esta temporada ser un buen resumen de lo que han sido los 100 años del Valencia CF?

-El fútbol son ciclos, el Valencia ganó dos ligas y después fue un desastre. El Valencia no es un equipo de estar siempre arriba y ahora toca el ciclo malo, ojalá Peter Lim hubiera mantenido a Marcelino y a Mateu porque era un proyecto ganador. Ahora entraremos en una etapa de transición en la que me da mucho miedo que no entremos en Champions, ya que si no lo hace no puede sobrevivir. Necesita el dinero y este año hay mucha competencia para lograr ese puesto en la clasificación.

- ¿Cuál ha sido la entrevista que recuerda con más cariño?

-Hay muchas, pero destacar una sería un error. Con la gente del año del doblete guardo una especial relación, ya que algunos de los que salen en el libro son amigos míos: Palop, Baraja o Rafa Benítez, que es el que escribe el prólogo. Hay algunos como Fernando Giner o Zubizarreta que te cuentan muchas cosas que no se saben, Zubizarreta me dijo «esta es una entrevista en la que voy a contar delitos que ya han prescrito».

- ¿A quién le hubiera gustado hacerle una entrevista y no ha podido?

- A Héctor Cúper me hubiera encantado, creo que tiene muchas cosas que contar y aquí no le dimos la importancia que le tendríamos que haber dado. El Valencia jugó dos finales de Champions, que perdió las dos, pero las jugó y eso tardará mucho tiempo en que vuelva a suceder si es que sucede. Otro de los que me hubiera gustado entrevistar es Puchades, pero tengo una anécdota con él cuando era comentarista nuestro en el año 2000 y me tocó acompañarlo de Sueca a Madrid. Todo el viaje me estuvo contando historias de los campos de arroz o de cuando iban a entrenar y eso me hubiera gustado haberlo recogido en una entrevista, pero no fue posible.

- Su primer libro, ¿con uno tiene suficiente o está pensando escribir otro?

- Estoy escribiendo una novela, pero no tiene nada que ver con esto. «Álbum de Cromos» es un libro más profesional. Me gusta mucho escribir y la novela que estoy escribiendo es un poco romántica. Todo esto viene de recuerdos que tengo de cuando tenía unos 10 años de presentar una redacción a mi profesor de lengua y que me dijera «chaval, escribes muy bien» y me lo creí y dije pues voy a escribir. Parece que el periodista deportivo esté encasillado en solo hablar de fútbol y a mí me preocupan cosas que no son fútbol. Me gusta leer muchos libros de historia para aprender un poco de ella.

- ¿A quién le dedica el libro?

- Tiene una página de dedicatorias, pero hay algunas especiales, la de mi padre por inculcarme el sentimiento valencianista, otra a mi madre por ser mi fiel oyente desde el primer día al último, otra a mi hermano y mi cuñada y otras para varios amigos que me han ayudado con el libro.

La presentación del libro será mañana en el Corte Inglés de la calle Colón de Valencia.

El libro y todas las entrevistas se podrán encontrar en la página web de Onda Cero Valencia.