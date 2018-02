Cifuentes se venga de Cs con la limitación de mandatos

Tras semanas de enfriamiento en la relación entre las dos partes de un acuerdo de investidura que ahora se tambalea, Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado demostraron ayer durante el último Pleno de la Asamblea de Madrid que su ruptura es irreconciliable. La puntilla a la relación la puso el PP, que rechazó que saliera adelante una moción de Ciudadanos que plantea la limitación de mandatos y decidió apoyar una enmienda de los socialistas sobre el mismo asunto aunque con distintas propuestas. Los de Aguado presentaban una proposición de ley para limitar a ocho años los mandatos de la Presidencia de la Comunidad, pero la bancada del Gobierno se alineó con el texto del PSOE-M, una enmienda a la totalidad que plantea introducir la limitación de mandatos en el Estatuto de Autonomía con, expusieron, un «amplio consenso».

El primero en explicar el «zas» a Cs fue el diputado del PP José Manuel Berzal: consideró necesario acometer la limitación de mandatos a través de una modificación del Estatuto como sostuvo el PSOE-M en su texto alternativo. Se trata de una diferencia no en el contenido, sino en la forma, es decir, en «el mecanismo legal que se debe usar» para llevar a cabo esa limitación. Para el partido liderado por Ignacio Aguado, este gesto afectará al acuerdo de investidura que tiene con el Gobierno de Cifuentes, y afirmó ayer que PP y PSOE son contrarios siempre y cuando no se ponga en cuestión su «status quo», en cuyo caso no tienen problema en colaborar conjuntamente: «Lo han vuelto a demostrar, son enemigos acérrimos, pero no cuando hay que hablar de cosas que solucionan problemas a los ciudadanos», afirmó el portavoz de Cs.

Con la confianza entre los socios de investidura completamente rota, el líder de Cs lamentó que «la realidad es que en esta legislatura no veremos la limitación de mandatos, ni la recogida en el BOE de esta ley. Se está viendo la cruda realidad de los viejos partidos que no quieren que nada cambie».

Éste fue sólo el último enfrentamiento de unas semanas convulsas entre Cifuentes y Aguado. Después de que los dos políticos protagonizaran el miércoles el último asalto de esta lucha en Twitter, en la sesión de control al Gobierno el fax «traspapelado» sobre las actas del Canal volvió a acaparar la atención de la Asamblea. El portavoz de Cs, apoyado por los socialistas, exigió explicaciones a la presidenta autonómica a pesar de que un auto con fecha de 29 de enero del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid amparara al Gobierno regional concluyendo que no debe entregar a la oposición la documentación requerida. Con este respaldo jurídico y pasadas 24 horas desde que la Mesa de la Comisión de Investigación decidiera aplazar de forma indefinida su comparecencia sobre las irregularidades en referencia a las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II –que habría tenido lugar hoy–, la líder del PP en la Comunidad se mostró segura e insistió en la argumentación que lleva defendiendo desde el principio: que todo se debió a «un error administrativo y humano». Igualmente, Cifuentes volvió a tachar de «espectáculo mediático» la sucesión de actos y declaraciones del resto de grupos de la cámara en torno a este asunto.