Dos de Mayo: grandes ausencias, regresos... y Ángel Garrido

Mañana, a las 11:00 horas, en la Real Casa de Correos. El lugar, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Un emplazamiento que puede convertirse en la tabla de salvación del PP tras confirmarse el batacazo electoral en las pasadas generales. O que puede confirmar a un Ciudadanos crecido, tras sumar 55 diputados, como la principal alternativa de centro-derecha. O que puede suponer el regreso por la puerta grande de un PSOE –siempre con apoyo de Podemos o sus confluencias– con el orgullo desbordado de escaños. Madrid vivirá unos actos conmemorativos del 2 de mayo poco frecuentes y, sí, no exentos de morbo. Es cierto que los del pasado año tuvieron su interés, sobre todo tras la repentina dimisión de Cristina Cifuentes. Sin embargo, la de mañana es una cita marcada por los triunfos y fracasos más próximos, en la que los partidos políticos echarán el resto para clavar su bandera en el principal campo de batalla de las elecciones del 26-M: la región y la capital.

Eso sí, todo indica que los líderes nacionales no buscarán acaparar atención y dejarán que sus candidatos locales y autonómicos se erijan en protagonistas. Según ha podido saber LA RAZÓN, hasta el momento ninguno ha confirmado. Es el caso de Pablo Casado, al que, en principio no se espera en la Real Casa de Correos, por lo que podría no acompañar a José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, sus bazas en la capital y en la Comunidad. Tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de ninguno de sus ministros. De hecho, la única de sus carteras que ha excusado su ausencia ha sido la de Justicia, presidida por Dolores Delgado. Por contra, sí que se espera a los candidatos socialistas, Ángel Gabilondo en la región y Pepu Hernández en Madrid.

En cuanto al líder de Cs, Albert Rivera, fuentes de la formación naranja confirmaron a este diario que no tiene previsto acudir. Ahora bien, los focos permanecerán pegados a otro rostro de la formación naranja, Ángel Garrido, que sí ha anunciado su presencia. Y no lo hará en su condición de flamante fichaje de Cs, sino como ex presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ha ocupado casi durante un año. De hecho, junto a él estarán Esperanza Aguirre –tras dos años de ausencia, desde su dimisión en abril de 2017– y Joaquín Leguina. Si su sorprendente cambio de color, del azul al naranja, ya ocasionó un tsunami en el PP regional hace apenas una semana, ahora, tras los últimos comicios generales, el interés por verle entre sus ex compañeros se redobla: no hay que olvidar que, en votos, Cs aventajó a los populares en la región. Entre los invitados no faltará su nuevo jefe, el candidato a la Comunidad Ignacio Aguado, ni la candidata a la alcaldía, Begoña Villacís. Ni por supuesto, el que era su vicepresidente, ahora sucesor y presidente en funciones, Pedro Rollán, que será el encargado de conducir los actos en la Real Casa de Correos.

En cuanto a otros ex mandatarios madrileños, parece que sus sillas permanecerán vacías. Es el caso de Cristina Cifuentes, que no ha confirmado su presencia, o el de Alberto-Ruiz Gallardón, que no asistirá al evento de Sol. Tampoco lo hará Ignacio González, que no ha sido invitado al acto debido a su imputación judicial.

Entre los más de mil invitados no faltarán los cabezas de cartel de Vox para la Alcaldía y la Comunidad: Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio respectivamente. Si nos atenemos a los resultados de las generales, serán quinta fuerza política y obtendrán representación tanto en el Consistorio como en la Asamblea. Sin embargo, ambos acudirán mañana sabedores de que pueden ser una pieza indispensable tanto para evitar que Manuela Carmena repita mandato en Cibeles como para aupar a PP o a Cs a la Puerta del Sol.

Precisamente, quien no faltará será la alcaldesa. Carmena comparecerá por primera vez como candidata de Más Madrid a la capital. Al igual que Íñigo Errejón, que hará lo propio en la región. También la izquierda madrileña tendrá su ración de encuentros y desencuentros durante el evento. Está previsto que acuda la número dos de este último Clara Serra, que podría coincidir con su hermana Isabel, candidata de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie a la presidencia de la Comunidad. En su caso, afirmó ayer que aún estaba valorando si acudir o no. No en vano, su partido no siempre ha tenido representación en los actos centrales de las fiestas regionales.

Una jornada de tres horas

Los actos del Dos de Mayo comenzarán a las 10:00 horas en el Cementerio de la Florida. Allí, el presidente en funciones, Pedro Rollán, acompañado por autoridades civiles y militares, procederá al encendido de la Llama Votiva en honor de los Héroes del Dos de Mayo. Después, a las 11:00 horas, en la Real Casa de Correos, impondrá las placas y cruces de la Orden del Dos de Mayo, así como las Medallas de Oro y de Plata de la Comunidad de Madrid. Entre los galardonados se encuentran la peluquera Telesfora Galeana, el Restaurante Casa Salvador, la actriz Ana Wagener y la Selección femenina de Fútbol sub-17.