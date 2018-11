In-Edit, música de cine

Si el In-Edit de Barcelona es el festival más grande del mundo dedicado a documental musical, su sede de Madrid es ese hermano pequeño que sueña con crecer y tener su propia voz. «La cita de Barcelona sería esa mujer estupenda, maquillada, esa señora imponente. Y la de Madrid sería su sobrina un poco rebelde y contestona», explica gráficamente Fernando Delgado, director de la sucursal capitalina de este evento de referencia que, en adelante «aspira a crecer y a desarrollar su propia programación con acento local». Este año, la estrella es «Noches de Rock’n’Roll», de Fernando Colomo, quien se reencuentra con los míticos Burning coincidiendo con el 40 aniversario de la banda. En «Bandera Negra», los responsables del programa de Radio 3 dedicado al hardcore-punk se echan a la carretera para devolver la visita a los grupos que han pasado por su estudio.

Pero hay una selección de películas que llegan de la programación principal. Entre ellas, «The King», en la que Elvis Presley se erige como metáfora definitiva del sueño americano, la historia y el alma de una nación mientras ésta se adentra en la era Trump. Entre el documental y la recreación cinematográfica está «Rudeboy: The Story of Trojan Records»,que no es solo la historia del famoso sello de música jamaicana sino también la del idilio de jóvenes británicos de clase obrera con los ritmos surgidos en los ghettos de Kingston. «My Generation» retrata el «swinging London» de los 60 en todo su esplendor, a través de los ojos del actor Michael Caine y las voces de coetáneos de aquella generación que protagonizó un colorido «asalto a la cultura popular». «Desolation Center» es casi una película de aventuras: las peripecias sensoriales de los promotores que llevaron el mejor post-punk e industrial de los 80 al desierto del Mojave e inspiraron a festivales como Lollapalooza o Burning Man. En «L7: Pretend We’re Dead», nos adentramos en las integrantes de uno de los grupos más feroces de la era grunge. Y esta es solo una parte de la programación que, hasta el domingo, se puede ver en los Cinesa de Fuencarral, todas las películas en versión original, y en pases que van desde las 16 a las 22 horas. Las entradas pueden adquirirse de día o en forma de abono para cinco películas (solo adquirido online).

Cuándo: Hasta el domingo, a las 22:00 horas.

Dónde: Cinesa Proyecciones. Calle Fuencarral, 136.

Precio: Entrada de un pase: 6,60. Abono de cinco películas: 30 euros (solo online).