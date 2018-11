Nora Norman pasa por el taller secreto

Los formatos de conciertos son cada vez más innovadores. Los músicos se ven invitados a actuar en los lugares más insospechados bajo las circunstancias más infrecuentes. Tras pasar por seis ciudades (La Coruña, Barcelona, Valencia, Sevilla y Lisboa) llega a Madrid la Ruta Firestone con la actuación de una de las voces nacionales más interesantes, Nora Norman. La acutación, el próximo jueves, tendrá lugar en un taller (¿un taller?) customizado para la ocación, que nadie se asuste, pero, eso sí, ubicado en una localización secreta. Los organizadores prometen que será un evento «casi íntimo» que favorecerá la cercanía con la artista. Nora Norman (Sabadell, 1992) ha publicado «Chaos», un disco inclasificable en el que la artista desnudaba muchas de sus inseguridades con un pie en la tradición del «soul» y otro en la modernidad, pero sin problemas para desvestir sus sentimientos.

La artista se dio a conocer por el camino difícil, el de los vídeos de YouTube y el de las «jam sessions» de Madrid y de cualquier lugar con un micro abierto. Así fue como se fue rodeando de personas que le ayudaron a lanzar su carrera, que no tuvo una formación musical convencional («aprendí escuchando mucho e intentándolo sola») ni un «padrino» de la industria o los medios que lanzase su carrera. Por eso, Norman asegura que hace de la música «un proceso natural y vital». «Me expreso de una manera y no puedo hacerlo de otra, es mi naturaleza. En este disco lo que he hecho es desvestirme de los prejuicios que pudiera tener del exterior y he tratado de utilizar lo que mejor me pareciera sin pensar a qué debía sonar. No es arriesgar, es resultar más sincera y honesta conmigo misma. Ya no está el miedo del primer EP, sino que ha sido una forma de decir que no me da miedo hacer lo que siento. Ese era el objetivo», comentaba a este diario la artista tras la publicación de aquel trabajo.

Las entradas para este concierto, de aforo reducido, son gratuitas y se sortean en las redes sociales de Firestone y en la web www.rutafirestone.es y la ubicación se revelará pocos días antes del evento. Este ciclo cierra así su segunda edición, por la que este año han pasado artistas como Beret, Rayden, Xoel López, Ariel Rot, La Casa Azul y The Legendary Tigerman.