El "bluff" del Chat GPT: no acierta ni una en el Gordo de la Lotería

Cuando se trata de adivinar el futuro, parece que la Inteligencia Artificial tiene más de lo segundo que de lo primero. Al menos por ahora. La tecnología de Chat GPT había previsto que el número premiado con el Gordo de la Lotería de este año sería el 03695. El premiado ha sido el 88.008. Prácticamente en las antípodas de la predicción de la herramienta de IA más famosa del mundo.

De hecho, Chat GPT no solo no ha acertado la terminación del número, sino que a excepción de un 0 (y, por supuesto, mal colocado) no coincide ni uno solo de los números con el boleto premiado.

Y más aún: el número en el que termina, el 5, no es la última cifra de ninguno de los 13 premiados. El fracaso no puede ser mayor.

Ambos números (la combinción ganadora y la fallida predicción) comparten, eso sí, que son nùmeros "raros" por ser demasiado altos o demasiado bajos.

La predicción del número ganador se hizo en función de los resultados de los 210 sorteos del Gordo de Navidad que se han celebrado en España Y, como era de esperar, en cuanto se conoció tardó apenas unas horas en agotarse. Se vendía en la administración número 26 de Elche.

La osadía de la herramienta de Open AI ha demostrado dos cosas. Por un lado, que las matemáticas, en este caso, no son un ciencia exacta cuando se trata de adivinar la lotería. Y, por otro, que habrá que perfccionar mucho la herramienta para que sea de fiar en estos casos.