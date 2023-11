¿Cuánto cuesta jugar a la Lotería de Navidad?

No hay dudas. La Lotería de Navidad es el sorteo más popular de nuestro país. Sin embargo, muchas personas no conocen todavía cómo funciona realmente. Esto puede ser debido a que en sus casas no era costumbre participar o simplemente porque nunca tuvieron afición por los juegos de azar. No importa el motivo, lo único que importa es que comprendan las condiciones, el procedimiento y los premios antes de decidir participar este año por primera vez o no.

¿Por qué la Lotería de Navidad?

La Lotería de la Navidad se celebra cada 22 de diciembre y, con los años, se ha convertido en el evento no oficial que marca el inicio a las fiestas de Navidad. Ese día, millones y millones de españoles se reunirán frente al televisor, décimo en mano, con la esperanza de ver cumplidas sus fantasías de ganar el primer premio, más conocido como ‘el gordo’. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los sorteos especiales que celebra Lotería Nacional de España a lo largo del año, pero no es el únic. El Sorteo del Niño, por ejemplo, también se celebra todos los años, aunque el 6 de diciembre.

La gran virtud que tiene la Lotería del Niño, es que es mucho más probable que te toque un premio, en comparación con la Lotería de Navidad. Mentras que en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad solo un 15% de los participantes se llevarán a casa algún premio; en el sorteo de la Lotería del Niño ese porcentaje se eleva hasta el 37,82% de los números (un 7,82% de que te toque uno de los premios y un 30% de optar al reintegro).

Una persona pone el décimo recién comprado en el azulejo que representa a el gato negro en la administración de loterías ‘El Gato Negro’ situada en la Av de la Constitución para comprar la Lotería de Navidad a 07 de diciembre del 2022 en Sevilla (Andalucía, España). 07 DICIEMBRE 2022 Eduardo Briones / Europa Press 07/12/2022 Eduardo Briones Europa Press

No obstante, también hay que tener en cuenta que, aunque la probabilidad de salir premiado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es menor, la cantidad que se reparte también es mayor. Sabiendo esto, quizás prefieras volcar tus esperanzas en el Sorteo del Niño, en lugar de hacerlo en la de la Lotería de Navidad.

También debes saber que los españoles no solo participan en la Lotería de Navidad únicamente por hacerse con los jugosos premios que se reparten. La gente también participa porque este sorteo se ha convertido en una tradición con mucho arraigo y encanto, porque es una excusa para compartir la ilusión y la emoción con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

¿Cuánto cuesta el décimo y qué premios pueden tocar?

Se había rumoreado la posibilidad de un aumento en el precio del décimo del Sorteo de Navidad. Sin embargo, finalmente el precio por décimo será de 20€, el mismo de todos los años desde la llegada del euro. Sin embargo, es importante recordar que se pueden adquirir participaciones, que son divisiones de los décimos, a un precio menor. Esto permite que más personas puedan participar y compartir la ilusión de ganar el premio más esperado del año.

Según anunció la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este año se ha incrementado la cantidad de décimos disponibles. Se han sumado cinco millones de series adicionales en comparación con 2022, lo que resulta en una emisión de 185 millones de décimos (equivalentes a 185 series de 100.000 números cada una).

La cantidad de series y billetes para este sorteo ha experimentado un crecimiento continuo durante los últimos años, pasando de los 172 millones de billetes en 2020 a los 185 millones en la presente edición. Esto significa que un número completo costará 37.000€, ya que hay 185 series de 10 décimos cada una. En otras palabras, 20 euros por 185 series por 10 décimos, que resulta en un total de 37.000 euros. El objetivo de este incremento es prevenir el agotamiento de los números, un fenómeno común en los días anteriores al sorteo entre aquellos que deciden participar a última hora.

Las bolas caen para dar comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, en el Teatro Real de Madrid Eduardo Parra Europa Press

En cuanto a los premios, la cuantía se mantiene igual que en 2023, de la siguiente manera:

Gordo de Navidad: 4.000.000 de euros a la serie ( 400.000 euros el décimo )

de Navidad: 4.000.000 de euros a la serie ( ) Segundo premio: 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros el décimo)

Tercer premio: 500.000 euros a la serie (50.000 euros el décimo)

Cuarto premio: 20.000 euros

Quinto premio: 6.000 euros

Número anterior y posterior al primer premio: 2.000 euros

Número anterior y posterior al segundo premio: 1.250 euros

Número anterior y posterior al tercer premio: 960 euros

Centenas del primer, segundo, tercer y cuarto premio: 100 euros

Números que coinciden con las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio: 100 euros

Pedrea: 100 euros

Reintegro (números que terminan en la misma cifra que el Gordo): 20 euros

En resumen, la Lotería de Navidad es una tradición arraigada en España que atrae a millones de participantes cada año con la esperanza de ganar premios significativos. Aunque las probabilidades pueden parecer desalentadoras, la emoción y la posibilidad de ganar premios de vida hacen que valga la pena para muchos. Sin duda, la Lotería de Navidad es más que un simple juego, es una experiencia compartida que une a las personas y marca el comienzo de la temporada navideña.