En España existe un pueblo que se llama 'El Gordo' pero nunca ha ganado el primer premio de la Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso cantan los números del Sorteo Extraordinario de Navidad, en este pequeño municipio extremeño vuelve la misma pregunta: ¿habrá tocado por fin el primer premio en El Gordo? La respuesta, de momento, sigue siendo no. En más de dos siglos de historia del sorteo, el primer premio nunca ha caído en la localidad cacereña que comparte nombre con él.

El pueblo, de unos 370 habitantes y situado en la comarca del Campo Arañuelo, debe su nombre al apellido Gordo, muy común entre sus vecinos y de origen abulense. Geográficamente, está arrinconado por el embalse de Valdecañas: aunque pertenece a Cáceres, para llegar por carretera hay que pasar por la provincia de Toledo.

Pese a no contar con administración de lotería propia, los vecinos no renuncian a la tradición: bares, tiendas, farmacias y asociaciones ponen a disposición de quien quiera los números que han reservado para el sorteo. Es una rutina que se repite año tras año, con la esperanza de ver algún día el nombre del pueblo asociado al premio mayor.

Una historia que atrae

La coincidencia de nombres provoca titulares inevitables cada Navidad, pero el origen del topónimo está lejos del sorteo. El carácter peninsular de su ubicación y su tamaño explican también que, estadísticamente, tenga menos papeletas para aparecer en la crónica de premiados que las grandes ciudades, que concentran la mayor parte de 'Gordos' históricos.

La probabilidad de que un número concreto resulte agraciado es la misma para todos, pero la distribución territorial del premio suele reflejar dónde se vende más lotería. Por eso Madrid o Barcelona encabezan el histórico de primeros premios, mientras que los municipios pequeños siguen esperando su gran día.