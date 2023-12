"Estoy que no quepo en los pantalones"

La fortuna no solo ha sido remolona con el primer premio del Sorteo de Navidad, otro de los grandes premios, el segundo, también ha sido tardío. Ha habido que esperar hasta el tercer alambre de la novena tabla para que el número 58303 hiciera su aparición a las 13:02. Las niñas del colegio de San Ildefonso Elisabeth Obarisiagbon y Rosario Martínez han extraído las bolas con el número y la cantidad premiada, 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo).

La mayoría de los décimos se han vendido en Galicia, donde han caído cerca de 240 millones de euros, la gran parte en la administración número 7 de la Coruña, que ha repartido 130 series (162 millones de euros). La suerte se ha repartido aquí en forma de participaciones de la Asociación Amas de Casa y de la protectora Gatocan.

Otra de las grandes afortunadas ha sido la administración número 1 de Pontevedra, en El Grove, que ha vendido 45 series del segundo premio, lo que supone 56 millones de euros. LA RAZÓN ha podido hablar con Manuel Rodríguez, responsable de la administración, quien ha asegurado que los 45 billetes (450 décimos) se vendieron en ventanilla, entre julio y septiembre, por lo que considera que el premio está “muy repartido”.

Manuel ha compartido su alegría con este diario: “Estamos pletóricos, no entro en los pantalones. No sé si he engordado o encogido por el champán”, confiesa sobre haber repartido el segundo premio.

El 90% de los décimos los suelen adquirir los turistas que visitan esta localidad, sobre todo con motivo de la Fiesta del Marisco. “Todavía no sabemos si a gente de aquí, ahora se están empezando a acercar. Cuando vienen se van corriendo a verlo”.

Manuel es administrador de lotería de segunda generación. Su padre estuvo al frente de la oficina desde 1981, él desde 2017.

Al ser preguntado sobre si han dado más premios importantes, confirma que “dimos un tercero en 2019, un primero en 2020 y ahora el segundo, tengo los tres primeros”, además de un quinto, un décimo en ventanilla. “Ahora mismo están empezando a acudir los vecinos, me piden que salga”, se disculpa en conversación telefónica.

Otra de las localidades agraciadas con este premio ha sido Cudillero (Asturias), aunque en esta ocasión con una serie (diez décimos), según aclara Pedro Solís, empleado de la administración.

La venta se produjo en julio, aunque no ha podido precisar si los décimos se vendieron a una sola persona o bien repartidos: “De la delegación te envían billetes sueltos, al ser en julio no sabemos si se vendió por décimos o el billete entero”. Aunque confiesa que le hubiera gustado que la suerte hubiera caído entre la gente del pueblo, Pedro afirma que “está contento”, porque al fin y al cabo, “repartir es lo importante”.

Diez décimos ha vendido también la administración número 5 de Fuenlabrada (Madrid), en la calle Leganés. Su responsable es Josefa Rodríguez, quien la regenta desde hace 20 años, “primero como empleada, luego al cargo”.

Aunque no está segura de la forma de venta, está casi segura de que fue “por ventanilla”, ya que expone los números en el mostrador para que la gente vea los números, y éste “era un número bonito”. Entre risas, confiesa que “ahora lo es mucho más”. Como es la primera vez que reparte un gran premio de Navidad, y aunque aún no había acudido ninguno de los agraciados, asegura que “lo vamos a celebrar”, porque “es una alegría, estamos tan contentos”.

Además de en las localidades citadas, también ha llegado un pellizco hasta Cádiz, Barcelona, Burgos, Barcelona, Huesca, Castellón, Jaén, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Álava, Almería, Badajoz, Gerona, Granada, Las Palmas, León, Málaga, Murcia y Valencia.