Tarjetas para ahorrar hasta un 12% al llenar el depósito del coche

Con los precios del combustible por las nubes, muchos conductores buscan maneras de ahorrar al llenar el depósito de su vehículo. Uno de los trucos más efectivos es repostar en los surtidores de las gasolineras más baratas de la ciudad. Se puede usar el buscador de la web del Ministerio de Transición Ecológica para encontrar las estaciones de servicio más baratas de España.

Sin embargo, acudir a las gasolineras más económicas no siempre es posible. A veces, ni siquiera sale a cuenta si para llegar hay que recorrer muchos quilómetros, ya que lo que se ahorra al repostar se gasta luego en la carretera. Una alternativa es pagar los repostajes con una tarjeta con descuentos en gasolina. Se puede ahorrar hasta un 12%, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Aunque, cuidado, porque algunas promociones esconden una letra pequeña difícil de desenmarañar y el descuento puede acabar siendo mucho menor de lo esperado.

Tarjetas para ahorrar en estaciones de servicio Galp

Los conductores que acostumbren a llenar el depósito de su vehículo en las estaciones de servicio Galp pueden ahorrar entre un 2% y un 8%. Con la tarjeta de crédito Galp Solution de Cetelem el descuento es del 8% si se activa la modalidad de pago a plazos y del 4% si se paga a fin de mes. Desde HelpMyCash advierten de que no es recomendable pagar la gasolina a plazos aunque el descuento sea mayor, ya que los intereses acabarán por comerse la bonificación.

Las tarjetas de crédito de Abanca permiten ahorrar hasta un 5% en gasolineras Galp y si se paga con la tarjeta de débito del banco gallego, el descuento será del 2%. Para conseguir la tarjeta de débito, que no tiene gastos de emisión ni de renovación, solo hay que abrir una Cuenta Clara por Internet. No tiene comisiones de mantenimiento aunque no se domicilie la nómina.

Los conductores que abran una Cuenta Nómina en ING y paguen sus repostajes en Galp con una tarjeta de débito o de crédito del banco naranja recuperarán el 3% del dinero que gasten. ING también descuenta un 3% en las gasolineras Shell. Tanto la cuenta como las tarjetas del banco neerlandés no tienen comisiones.

Los clientes de EVO Banco pueden ahorrar un 2% al pagar con la Tarjeta Inteligente en las estaciones de servicio de la petrolera lusa. Para conseguir la tarjeta solo hay que abrir una Cuenta Inteligente. El alta se hace por Internet y no tiene gastos de mantenimiento.

Tarjetas para ahorrar en estaciones de servicio Repsol

Circular por una carretera española y no cruzarse con una gasolinera Repsol, Campsa o Petronor es prácticamente imposible, ya que es la red más extensa del país. Hasta el próximo 18 de abril, si se paga con la app Waylet se puede obtener un descuento de 10 céntimos por litro.

Los clientes de El Corte Inglés que tengan su tarjeta de crédito pueden recuperar el 4%. Recibirán un cheque trimestral con el dinero acumulado que podrán gastar en los establecimientos de la cadena.

La Tarjeta Repsol Máxima de Ibercaja permite ahorrar hasta un 3% en combustible y la Tarjeta Repsol Más Visa, emitida tanto por BBVA como por CaixaBank, ofrece un descuento de hasta siete céntimos por litro, aunque hay que leer atentamente la letra pequeña. El ahorro es de tres o cinco céntimos por litro en función del tipo de carburante que se consuma y, además, se puede obtener un descuento adicional de dos céntimos por litro siempre que se consuman como mínimo 250 litros cada tres meses.

Tarjetas para ahorrar en estaciones de servicio Cepsa

La popular tarjeta de crédito Pass de Carrefour permite acumular el 4% de lo que se gaste en las gasolineras Cepsa en cheques para gastar en sus propios supermercados. También permite ahorrar un 8% en gasolineras Carrefour.

Otra alternativa para ahorrar en las gasolineras Cepsa es pagar los repostajes con la tarjeta de crédito Porque Tú Vuelves emitida por WiZink. Sus titulares podrán ahorrar un 3% y si gastan con la tarjeta más de 300 euros al mes en establecimientos que no sean gasolineras, otro 3% adicional.

Tarjetas para ahorrar en estaciones de servicio BP

La tarjeta de crédito Visa Mi BP de Bankintercard es la que más dinero permite ahorrar, hasta un 12%, al menos sobre el papel, porque la letra pequeña es extensa, señalan fuentes de HelpMyCash. El ahorro será de hasta el 12% si se paga a plazos con un interés del 19,99% TAE mientras que si se paga a fin de mes sin intereses el descuento será de hasta el 9%. Pero, además, esos descuentos están compuestos por varios tramos y dependen también del tipo de combustible que se gaste, por lo que antes de usar la tarjeta hay que comprender bien las condiciones de la promoción.