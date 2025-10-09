Contenido patrocinado
Descubre el secreto de Lorena Durán para presumir de cuerpo este otoño con solo dos productos de venta en farmacia
La embajadora española de la firma apuesta por E’lifexir Fitness y E´lifexir Senobell, dos aliados que transforman tu piel gracias a fórmulas que SE NOTAN
La modelo Lorena Durán, una de las figuras españolas con mayor proyección internacional, vuelve a apostar por la belleza consciente y el cuidado corporal de la mano de E’lifexir, la firma de Phergal Laboratorios de tratamientos corporales especificos para cada parte del cuerpo de la mujer. Embajadora de la marca, Lorena representa a la perfección los valores de una belleza real, activa y saludable, donde el autocuidado y la constancia son la clave.
En esta ocasión, la modelo confía en dos imprescindibles de su rutina corporal: E’lifexir Fitness, el gel remodelador que potencia los resultados del entrenamiento, y E’lifexir Senobell, la leche nutritiva antiedad, redensificante y tonificante que cuida y rejuvenece la piel del escote y el pecho. ¿Lo mejor? Que te puedes hacer con ellos hoy mismo y copiar la rutina de Lorena, en su web, farmacias, y parafarmacias de El Corte Inglés.
E’lifexir Fitness: el gel remodelador corporal que potencia tu entrenamiento
Diseñado para quienes quieren sacar el máximo partido a su rutina deportiva, E’lifexir Fitness es el compañero ideal antes y después del ejercicio. Su fórmula avanzada con el complejo Firm Up Complex reduce la grasa acumulada y redefine la silueta gracias a ingredientes naturales como el Café Verde y la Hierba Mate, que favorecen la quema de grasa y evitan su acumulación.
Además, la Centella Asiática reafirma y tonifica los tejidos, mientras la Carnitina ayuda a remodelar la figura en zonas difíciles como brazos, cartucheras o rodillas. El resultado es una piel más firme, tonificada y con mejor textura.
¿Cómo usarlo? Aplícalo antes del entrenamiento para potenciar los resultados y después de la ducha con un suave masaje ascendente.
Resultados probados:
- Disminución de la flacidez en un 85%
- Aumento de la firmeza en un 78%
- Mejora de la tonicidad en un 73%
* Resultados testados in vivo durante 28 días en 13 voluntarias.
E’lifexir Senobell: reafirma, hidrata y cuida la piel del pecho y el escote
El escote es una de las zonas más delicadas y propensas a perder firmeza con los cambios hormonales, el paso del tiempo o los embarazos. E’lifexir Senobell es una leche reafirmante antiedad que redensifica y rejuvenece esta zona tan sensible, aportando una hidratación profunda y una acción tensora inmediata.
Su fórmula multiactiva contiene péptidos, que aumentan el colágeno; y elastina, que aporta firmeza y energía al tejido, potenciando el volumen y remodelando tu busto, es decir, produce un efecto volumen gracias a las fibras de colágeno y de ácido hialurónico, que ayudan remodelando y elevando. Y si se podía pedir algo más, su complejo antiestrías, con Green Bean Extract, Rutina, y Matrikinas, que favorecen su reparación.
El resultado es una piel más suave, elástica y rejuvenecida:
- Firmeza y tono +100%
- Hidratación +100%
- Elasticidad +38%
Belleza con propósito: el compromiso solidario de E’lifexir
Más allá del cuidado corporal, E’lifexir Senobell también tiene un impacto positivo en la sociedad. La marca destina el 12% de sus ventas anuales a la Fundación Stanpa para apoyar el programa solidario “Ponte guapa, te sentirás mejor”, que ayuda a mujeres con cáncer a recuperar su autoestima mediante talleres de belleza y cuidado personal.
Cada compra de Senobell contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de cientos de mujeres en tratamiento oncológico, reforzando el compromiso de E’lifexir con una belleza con propósito, ciencia y solidaridad.
Phergal Laboratorios: 40 años cuidando de la belleza y el bienestar
Con más de cuatro décadas de experiencia, Phergal Laboratorios continúa siendo un referente en cosmética natural, dermofarmacia y sostenibilidad. Sus fórmulas combinan innovación científica y principios activos de origen natural para lograr resultados visibles, respetando siempre la piel y el medioambiente.
Desde su sede en Torrejón de Ardoz, el laboratorio español sigue apostando por una belleza consciente y saludable, desarrollando productos que cuidan la piel desde dentro hacia fuera. Porque en Phergal, la belleza no es una meta, sino el reflejo de una vida en equilibrio.
