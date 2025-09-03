Los mejores depósitos de septiembre: intereses de hasta el 2,80%

El curso financiero arranca con un escenario propicio para el ahorrador que opte por los depósitos a plazo fijo. Y es que cada cierto tiempo surgen oportunidades dentro de la banca europea, que utiliza estrategias de márketing basadas en ofrecer rentabilidades por encima de la media del mercado para darse a conocer o captar liquidez.

“El resultado es un escaparate donde aún se pueden contratar rentabilidades que rozan el 2,70% TAEsin asumir riesgo adicional, gracias a la protección de los distintos Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) europeos”, explican desde el comparador financiero HelpMyCash.

Y es que una de las fortalezas de los depósitos es su seguridad: cada depósito está respaldado por el FGD italiano, lituano, sueco… que cubre hasta 100.000 euros por titular y banco, de modo que el capital no corre peligro aunque la entidad quiebre.

A esa protección se suma la certeza de la rentabilidad. “El interés queda fijado desde el primer día y no depende ni de la volatilidad bursátil ni de las oscilaciones semanales de la deuda pública”, añaden los expertos.

“El proceso de contratación tampoco puede ser más cómodo”, añaden desde HelpMyCash, quienes recuerdan que “se completa íntegramente por Internet, con una videollamada para verificar la identidad y una firma electrónica que deja la cuenta operativa en menos de un cuarto de hora”.

Los mejores depósitos de septiembre

Para que sea más fácil la elección, HelpMyCash ha seleccionado los mejores depósitos del mes de septiembre.

En primer lugar destaca el plazo fijo de Banca, que paga un 2,80% TAE a 24 meses con un mínimo de 10.000 euros y cobertura del FGD italiano hasta 100.000 euros por titular. El plazo de dos años permite blindar un interés elevado frente a futuras bajadas de tipos, aunque exige mantener el dinero inmovilizado durante ese tiempo.

Para quienes no quieren atarse tanto, la referencia a doce meses está liderada por el banco lituano SME Bank, que ofrece un 2,71% TAE desde 10.000 euros.

Muy cerca queda BluOr Bank, de Letonia, con un 2,67% TAE y una ventaja poco habitual: admite importes desde un solo euro, de modo que es accesible para ahorros modestos y permite diversificar en varios bancos sin superar el límite garantizado por cada FGD. Tanto este depósito como los dos anteriores se pueden contratar a través de Raisin.

La lista se completa con otras opciones muy flexibles. Klarna, conocida por sus soluciones de pagos, ofrece un 2,38% TAE a un año y no impone ni saldo mínimo ni máximo. El respaldo corre a cargo del FGD sueco, con el mismo techo de 100.000 euros por persona.

Cuentas remuneradas, la alternativa a los depósitos con liquidez

Las cuentas remuneradas son la alternativa perfecta a los depósitos al combinar liquidez total y un tipo de interés que puede llegar hasta el 2,50% TAE. “Además, su seguridad es la misma que la de un depósito; el dinero está cubierto hasta 100.000 euros por titular y entidad”, recuerdan desde HelpMyCash.

Al tratarse de cuentas a la vista, el dinero puede retirarse en cualquier momento y sin penalización.

La Cuenta Digital Remunerada de Bankinter ofrece una rentabilidad de hasta el 2,50% sin limitar el importe. Se trata de una cuenta sin comisiones, que da acceso a una tarjeta de débito sin coste, con la que se pueden obtener descuentos.

La Cuenta Remunerada de Revolut ofrece una remuneración de hasta 2,27% TAE, según el plan elegido. Además, es la única que abona los intereses a diario. No exige importe mínimo ni cobra comisiones de mantenimiento, y admite saldos de hasta 100.000 euros.

La Cuenta Alta Remuneración de Volkswagen Bank cuenta con un interés del 2,10% TAE garantizado los primeros seis meses; después la rentabilidad se ajusta a un 1,094% TAE, lo que la convierte en una opción intermedia para quienes buscan algo más que liquidez pura, pero no quieren bloquear el capital. Los intereses se cobran cada mes. Además, la cuenta carece de comisiones y no impone límites de saldo.