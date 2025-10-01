¿Necesitas financiación? Estos son los créditos más rentables ahora mismo

Encaramos ya la recta final del año y eso significa, entre otras cosas, que se avecinan épocas de mucho gasto: los puentes del Pilar y de la Purísima, el Black Friday, las Navidades, la Nochevieja… Y no pocas personas necesitarán tirar de crédito para financiar sus proyectos particulares; desde compras y viajes hasta adquisiciones de vehículos o reformas del hogar.

La buena noticia para estos potenciales solicitantes de financiación es que los bancos ofrecen créditos al consumo muy baratos. Según los analistas del comparador bancario HelpMyCash.com, los mejores préstamos personales tienen un interés nominal (TIN) inferior al 5,50%, pocas o ninguna comisión y ningún producto asociado.

Los préstamos más baratos

Desde el comparador señalan que la mejor oferta del momento es el Préstamo Rápido Online de BBVA, dirigido a nuevos clientes. Su interés es desde el 5,20% TIN (5,33% TAE) y no tiene comisión por apertura ni por estudio. Permite obtener entre 3.000 y 20.000 euros para cualquier necesidad de consumo y cuenta con un plazo de devolución de entre dos y ocho años.

HelpMyCash cuelga la medalla de plata al Préstamo Personal de Banco Santander, cuyo interés es solo desde el 4,99% TIN (5,57% TAE). Ahora bien, este producto sí tiene una comisión de apertura que puede ser de entre el 1% y el 2%, en función del perfil del solicitante. Su importe puede ser de hasta 100.000 euros y su plazo máximo es de siete años. Y el tercer cajón del podio lo ocupa el Préstamo Personal de Cofidis, que tiene un interés desde el 5,45% TIN (5,59% TAE) y no incluye comisiones por apertura ni por estudio. Su importe puede ser de entre 6.000 y 60.000 euros, mientras que el plazo de devolución ofrecido por este establecimiento financiero de crédito es de entre uno y ocho años.

Cuantas más solicitudes, mejor

Además, hay otras entidades que pueden ofrecer mejores condiciones si el perfil del cliente es bueno, por este motivo, desde HelpMyCash aconsejan pedir el préstamo a tantas entidades financieras como sea posible y regatear con ellas para tratar de obtener un interés más bajo o para eliminar comisiones o productos que no interesen al solicitante.

El cliente puede ir banco por banco, tramitando la petición con cada uno de ellos, o utilizar plataformas online especializadas en la obtención de préstamos personales. Una de las más conocidas es Fintonic, que colabora con decenas de entidades financieras y muestra ofertas adaptadas a la situación del solicitante para que este las compare y elija las que más le convienen.

Hay que hacer números

Ahora bien, por muy barato que sea el préstamo que se vaya a contratar, es imprescindible hacer números para asegurarse de poder devolverlo. En ese sentido, los analistas del comparador consideran que lo más prudente es que la cuota del crédito, sumada a las mensualidades de las otras deudas que

tenga el solicitante, no supere el 30% de sus ingresos mensuales. Por ejemplo, si una persona cobra 2.000 euros al mes, no debe pagar más de 600 euros mensuales por sus préstamos. HelpMyCash dispone de un simulador de préstamos personales que permite calcular gratuitamente la cuota mensual de cualquier crédito. Únicamente hay que introducir el importe solicitado, el plazo de devolución y el interés para conocer la mensualidad que se pagará; sin necesidad de registro