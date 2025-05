“Lo que más feliz hace al ser humano es la sensación de hacer felices a los demás”

¿De dónde viene su vocación como psiquiatra?

Siempre me ha apasionado el funcionamiento de la mente humana y las causas de nuestro sufrimiento. La psiquiatría me ha permitido entender los mecanismos psicológicos que nos producen malestar y familiarizarme con la psicoterapia y su papel en el alivio del sufrimiento. Ha sido un viaje apasionante y agradezco profundamente todo lo que me han enseñado mis pacientes durante estos 30 años de trabajo.

¿Cuáles han sido los hitos más relevantes de su trayectoria profesional y académica?

Me formé en Psicosomática y Psicoterapia en la Universidades de Manchester y Cambridge (Gran Bretaña) y en Psiquiatría Transcultural y en Mindfulness en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Actualmente soy Catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Zaragoza donde dirijo, desde 2013, el Máster de Mindfulness más antiguo en una universidad hispanoparlante. He publicado 350 artículos de investigación y más de 10 libros sobre psicoterapia, mindfulness, compasión, aceptación y deconstrucción del Yo.

¿Qué le lleva a centrarse en el Mindfulness?

He meditado durante toda mi vida, desde que tenía 16 años. Me fascinaban las tradiciones orientales y la “calma” asociada a la meditación. Durante muchos años, la psiquiatría y la meditación fueron mis dos grandes aficiones, pero tenían que ir separadas, ya que la meditación era considerada una técnica no científica y era rechazada como psicoterapia. Pero la aparición de mindfulness, un tipo de meditación muy estructurada y que podía evaluarse, permitió la demostración de su eficacia en el tratamiento de enfermedades como la depresión, la ansiedad o el dolor, entre otras muchas, y se consolidó su uso en medicina.

Hoy, el mindfulness se aplica con normalidad en hospitales, universidades y empresas de toda España

Además de su labor académica, ha publicado numerosas obras sobre mindfulness, compasión y salud mental. ¿Qué motivaciones le llevaron a escribir libros como Parar para vivir mejor o La práctica de la compasión, y qué mensaje central desea transmitir a los lectores?

La motivación es compartir mi conocimiento con las personas para que puedan, ellos mismo, cuidarse a nivel psicológico y generarse el mayor bienestar posible. El mensaje es que, independientemente de las circunstancias externas, que a menudo no son fáciles de cambiar, uno siempre puede modificar la forma en que interpreta lo que le ocurre, cómo lo gestiona, para sufrir menos. Y esto me parece muy importante para generar menos sufrimiento también a quienes nos rodean.

Como pionero en la introducción del mindfulness en el ámbito académico hispano, ¿qué impacto han tenido estas iniciativas en la formación y práctica clínica en nuestro entorno?

En el campo de la salud, mindfulness se emplea en casi todos los hospitales y centros de salud de una forma u otra, en distintas enfermedades físicas y psicológicas. Y casi todos los profesionales sanitarios lo conocen.

En el mundo de la educación lo ofertan todas las universidades españolas y cientos de colegios e institutos. Y en el ámbito del trabajo cada vez más las empresas y organizaciones se interesan en él, porque mejora la calidad de vida y satisfacción de sus trabajadores.

En su experiencia clínica, ha abordado trastornos como la ansiedad, la depresión y el dolor crónico. ¿Cómo integran las prácticas contemplativas en el tratamiento de estos trastornos y qué beneficios ha observado en sus pacientes?

Mindfulness se considera la terapia de elección para evitar la recurrencia de la depresión. Es también muy eficaz en ansiedad, adicciones o dolor crónico. Y ayuda a disminuir el malestar psicológico en cáncer. Se ofrece en grupos de 8-12 personas, en 6-8 sesiones de 2 horas, a personas que tienen problemas similares. De esta forma, aprenden a disminuir sus rumiaciones y pensamientos negativos, y a conectar con mayor paz y estabilidad mental cuando lo necesitan.

Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades internacionales. ¿Cómo han influido estas experiencias en su enfoque terapéutico y en su visión de la psiquiatría?

En los años 90, cuando realicé las estancias, la distancia entre el nivel de España y otros países como Gran Bretaña o Norteamérica era mucho mayor que ahora. Trabajar allí suponía conocer a grandes especialistas que trabajaban en un contexto de investigación muy estructurado. Eso me permitió desarrollar aquí un equipo potente y ser pioneros en investigación en los campos que se han mencionado. Ahora, España es un país de referencia en investigación biomédica y recibimos muchos becarios extranjeros.

Con más de 30 años de experiencia, el Dr. García Campayo ha sido pionero en la introducción del mindfulness en el ámbito académico hispano

Recientemente publicó La quintaesencia de la meditación, centrado en los brahmaviharas: amor, compasión, alegría y ecuanimidad. ¿Qué relevancia tienen estas cualidades en el contexto actual y cómo pueden contribuir al bienestar individual y colectivo?

La psicología positiva surge en los años 90 porque estábamos demasiado centrados en lo negativo, en disminuir el sufrimiento, pero menos en desarrollar emociones positivas, alegres. Las meditaciones que describo en este libro son de este tipo. Lo que más feliz hace al ser humano es la sensación de que ayuda a otros, de que hace felices a los demás y les ayuda a disminuir su sufrimiento. Estas meditaciones modifican nuestra perspectiva y hace que seamos menos egocéntrico, lo cual genera mucho sufrimiento, y aprendamos a disfrutar de la felicidad de los demás.

Finalmente, ¿cuáles son sus proyectos o líneas de investigación futuras en el campo de la salud mental y las ciencias contemplativas?

Seguir avanzando en la línea de traer de las tradiciones contemplativas y espirituales todas las técnicas desarrolladas durante milenios por la humanidad para ayudar a disminuir el sufrimiento del ser humano actual. Investigar sobre la eficacia y utilidad de esas técnicas, y en qué personas son más eficaces.

¿Está preparando algún nuevo libro?

Ahora en septiembre con la editorial Harper-Collins sacamos un nuevo libro de divulgación titulado “Adiós al sufrimiento inútil” en el que desmenuzaremos los diferentes tipos de sufrimiento que experimentamos los seres humanos y hablaremos de cómo abordarlo. Es el complemento natural a mi anterior libro divulgativo “Parar para vivir mejor”.

javiergarciacampayo.com