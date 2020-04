New & Lingwood: lujo y elegancia para los pies masculinos

La firma inglesa New & Lingwood cumple estos tres requisitos para comenzar a vestirse por los pies como un buen galán. Un estilo británico impecable que no falla jamás. A lo largo de sus 150 años de historia en el mercado, la marca ha trabajado con los mejores talleres de fabricación de calzado del mundo y puede presumir de contar con los zapateros más prestigiosos. El primero de ellos fue Jane & Go, empresa que comenzó a elaborar zapatos para los estudiantes de Eton en la década de los años 30 y más tarde, en los 70, se incorporaría Poulsen, Skone & Co. para elevar la casa a un alto nivel.

Su primer producto data de principios del siglo XX con las zapatillas Eton, artículo que a día de hoy se sigue elaborando bajo las directrices de maestros artesanos convirtiéndose en el clásico de culto de la marca, junto a sus inconfundibles zapatillas de casa cubiertas de terciopelo o tejidos de seda.

Todos los zapatos de New & Lingwood están manufacturados en la cuna del calzado de Inglaterra, en Northhamtpon. Sus colecciones más exclusivas están fabricadas con el mejor cuero de becerro continental caracterizado por su aroma y resistencia.

Cada uno de los diseños elegantes y atemporales están dotados de un detalle especial e inspirados en la tradicional elaboración de calzados de la casa, sean del estilo que sean. Pero hay uno que destaca por encima del resto y, aunque en conjunto haya firmas muchísimo más caras, el increíble modelo The Russian Calf tiene el privilegio de incluir este par de zapatos en el top diez de los más caros del mundo con su precio de 1.390€ aproximadamente.

Los zapatos de este modelo fueron confeccionados con piel de becerro rusa recuperada del naufragio de un bergantín danés hundido en Plymouth Sound en 1786 de la que se pudieron obtener diez pares de zapatos que serían posteriormente otorgados por votación a los clientes a medida. Además, las ganancias generadas por su venta se destinaron a la caridad. Lujo e historia en una firma que lleva vistiendo los pies masculinos desde hace décadas.