La alta cocina con estrellas Michelín ya se puede pedir a domicilio

View this post on Instagram

En este periodo de hibernación, Nuestras croquetas de pollo “con todo” te reconfortarán el alma en casa. ❤️Salud, Amor y Rock & Roll🎸 . . . 📸Foto desde su sillón: @gragracias y @sasha_bagimova . . . #canariedadmaxima #ellagarxgofio #gofioathome #ellagar