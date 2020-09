El Nissan Z Proto presenta el futuro retro

La Z siempre ha sido un indicador del bienestar de Nissan. El 240Z de 1970 sentó las bases para el éxito de la marca a lo largo de la década, el 300ZX de 1990 mostró la impresionante perspicacia en ingeniería por la que Nissan sería conocida en los años 90, y el 350Z de 2003 marcó el comienzo de un renacimiento cuando Carlos Ghosn y su Alianza Renault-Nissan trajeron a la compañía de vuelta del borde del abismo. El actual 370Z se ha marchitado, junto con su compañía matriz, durante la última década, dejando a muchos con la duda de si la Z tenía algún futuro tras la escandalosa salida de Ghosn y las luchas financieras de la compañía. El Z Proto, un adelanto de la producción de la próxima generación Z35 400Z, parece responder a esa pregunta con un rotundo sí.

Diseño

El futuro 400Z es 13 centímetros más largo que el 370Z, y tiene una forma elegante. Vemos indicios de Jaguar y Aston Martin en sus proporciones, pero el jefe de diseño de Nissan, Alfonso Albaisa, se centra en cómo evoca anteriores iteraciones del Z. “No usamos la palabra retro, es más bien un homenaje”, dijo Albaisa.

Los detalles del nuevo coche son una especie de bolsa de sorpresas de los mejores coches Z del pasado, con faros de 240Z, luces traseras de 300ZX y algunos otros toques históricos. Sin embargo, el único guiño real al pasado en el interior es el bitácora de tres calibres que hay en la parte superior del salpicadero; por lo demás, es una cabina de dos asientos totalmente modernizada con grandes pantallas de visualización para el grupo de calibres y el sistema de infoentretenimiento y un nuevo y atractivo diseño del volante.

Detalles mecánicos

Bajo el largo capó hay un V-6 de 3,0 litros con doble turbo, que según el gurú del GT-R y principal especialista en productos, Hiroshi Tamura, es una versión modificada de la unidad VR30DDTT disponible en los estados de afinación de 300 y 400 CV en el Infiniti Q50 y Q60. El 400Z debería acercarse más a la parte alta de esa escala, aunque Nissan podría dejar espacio para una versión NISMO. El manual de seis velocidades es estándar, y el automático será opcional, probablemente el convertidor de par de siete velocidades que se encuentra en el Infinitis.

Nissan no está discutiendo el chasis, dejando que asumamos que se monta en la misma plataforma FM de tracción trasera que antes. Es probable que comparta los componentes de la suspensión y los frenos con los modelos de rendimiento del Infiniti Red Sport. “La Z debe tener una fuerte conexión entre el humano y la máquina, como una pareja de baile”, dijo Tamura, señalando cómo los aspectos emocionales la sensación de conducción, el sonido y el estilo, son más importantes que el rendimiento objetivo aquí. Esperamos que eso no sea una excusa para los números no competitivos, pero Nissan conoce bien el otro deportivo turbo de 3,0 litros que sale de Japón estos días (bueno, por medio de una fábrica de BMW en Austria), el Toyota Supra".

Rivalidad renovada

Como en los años 90, la Z y la Supra serán rivales cercanos. La transmisión manual del Nissan es una ventaja sobre el Toyota sólo automático (por ahora), pero la Z tendrá su trabajo para igualar el tiempo de 3,8 segundos de la Supra de 382 caballos en alcanzar los 100 km/h. Nissan no ha hecho ninguna afirmación de rendimiento todavía, aparte de insinuar que el automático será más rápido que el manual.

Dado su nuevo motor y su renovado diseño, creemos que el nuevo Z dará un salto de precio sobre el coche actual, que empieza en 31.085 dólares. Cuando el coche de producción 400Z llegue en algún momento del 2021, esperamos que empiece en el rango de los 40.000 dólares, dividiendo claramente los modelos Supra de cuatro y seis cilindros. Y esperamos que valga la pena la espera.