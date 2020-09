Estas son posiblemente las 3 piscinas más impresionantes de Europa

Hoy venimos a mostrarte tres de las piscinas de Europa más impresionantes. Son modernas obras de la arquitectura al aire libre sobre las que no dudaríamos en bañarnos una y otra vez, sea la época del año que sea.

Si tienes pensado un viaje (y si no lo tienes, posiblemente te entrarán unas ganas irrefrenables) a Italia, Malta o España, aunque ya más bien para el año que viene, te proponemos que visites en persona alguna de estas tres piscinas, que además de contar con impresionantes vistas panorámicas, están en localizaciones imposibles que hasta que no veas no lo creerás.

Piscina del arquitecto Lorenzo Guzzini para Villa Molli, Italia

De una belleza sobrenatural es el paisaje que rodea a la piscina infinita que diseñó el arquitecto italiano Lorenzo Guzzini para este ambicioso proyecto, en su país de origen, la Villa Molli situada en una colina del lago de Como en la pequeña localidad de Sala Comacina (Lombardía).

Al ser una de las casas más imponentes del mundo, su piscina no podía ser menos. Se trata de una construcción con una fuerte función arquitectónica de estilo minimalista y simbólica para Guzzini. Es como si fuera una prolongación del propio lago, ya que parece que no existe delimitación entre esta y el exterior de Villa Molli, ofreciendo así unas espectaculares vistas de la zona. “No es un mero cliché, sino que tiene una función arquitectónica y simbólica, uniéndose visualmente a la salvaje ‘Aqua Dulza’ del lago”, dice el responsable de esta maravilla.

Piscina del estudio de arquitectura Architrend Architecture para Casa B, Malta

En el tejado de una vanguardista casa maltesa llamada Casa B, que destaca sobremanera de las infraestructuras tradicionales colindantes, se encuentra la piscina diseñada por el estudio italiano Architrend Architecture.

Está ubicada en la azotea enmarcada por un arco de hormigón cuadrado que se vislumbra desde el exterior. Desde la terraza de madera que la rodea se puede ver la costa de Malta desde San Julián, mientras que al sumergirse en la piscina se ve parte del interior de la increíble vivienda.

Piscina del arquitecto Wiel Artes para Casa Medusa, España

Llegamos a España y es que Marbella (como no), acoge una de las piscinas más espectaculares que tus ojos verán. La piscina de Casa Medusa es una obra del arquitecto Wiel Artes para la costa Mediterránea española.

Que no se vea el mar desde el interior Casa Medusa no es un problema teniendo tal piscina. Esto es motivado porque los edificios vecinos interfieren en las vistas, para lo que se desarrolló una piscina voladiza en el techo de la estructura, desde donde se goza de unas vistas inigualables al océano. El suelo de vidrio de la piscina permite ver lo que sucede debajo de él.

¿Quién no querría pasar la temporada estival en una de estas piscinas?