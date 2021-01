El Hyperion XP-1: el asombroso hipercoche alimentado por hidrógeno

Según Angelo Kafantaris, el Hyperion XP-1 no es gran cosa. Eso podría parecer una visión extraña, viniendo del CEO de una compañía que está debutando con un coche exótico que supera los 350 km/h después de casi una década de desarrollo. Pero el XP-1, con sus 2,2 segundos de cero a 100 mph y su chasis monocasco de titanio y carbono, es similar a una señal que se dispara hacia el cielo para llamar la atención sobre un tema menos sexy pero mucho más importante: la infraestructura energética. Específicamente el hidrógeno, que es lo que el XP-1 utiliza para el almacenamiento de energía en lugar de una batería. “Hay suficientes compañías de automóviles”, dice Kafantaris. “Somos una compañía de energía que está construyendo este coche para contar una historia.”

Y la historia del hidrógeno, en este momento, es que es un bicho raro, una opción poco convencional para los californianos que quieren superar a sus vecinos que conducen un Tesla con un Toyota Mirai. Los beneficios del hidrógeno siempre han sido claros: repostaje rápido y un suministro esencialmente infinito, asumiendo que tienes una fuente de electricidad para romper tus átomos H. Los inconvenientes son la infraestructura y el gasto. La mayoría de nosotros no vivimos cerca de una estación de servicio de hidrógeno, y las tarifas de alquiler de los Mirai, inferiores a 400 dólares al mes, casi seguro que no reflejan el coste de su célula de combustible o de su tanque de almacenamiento de fibra de carbono.

Hyperion planea abordar el problema de la infraestructura primero, construyendo sus propias estaciones de combustible en algo parecido a la red de Superchargers de Tesla. Excepto que Hyperion no necesitará tantas estaciones, porque Hyperion dice que el XP-1 ofrece más de 1600 kilómetros de alcance (1016 millas, en una mezcla de 55 por ciento de conducción en ciudad y 45 por ciento en autopista). Exprimir más alcance de las baterías es un proceso incremental; para duplicar el alcance de un coche de pila de combustible, sólo hay que usar un tanque más grande. Esa es sólo una de las ventajas que Kafantaris espera que ayude a convencer al público en general de que el hidrógeno es la mejor batería que existe.

"El hidrógeno te da todos los beneficios de la energía eléctrica con un menor peso", dice. "Podrías correr, porque al hidrógeno no le importa el calor. Y puedes hacer hidrógeno del exceso de energía solar de la red. Crear hidrógeno es más ecológico que fabricar baterías". Hyperion cita el peso en vacío del XP-1 en menos de 1030 kilos, un número en línea con el más plumoso de los coches deportivos de combustión interna.

¿Pero qué hay de la seguridad? Kafantaris dice que ese es un problema resuelto. “Puedes lanzar nuestros tanques desde un edificio o dispararles con un rifle de alta potencia. No se romperán.” Pero son caros, usando mucha fibra de carbono. Ahora mismo, con un coche como el XP-1, eso no importa. Pero si el hidrógeno se va a convertir en nuestro medio de almacenamiento de energía por defecto, la curva de gastos tendrá que seguir la de los VE, y algo más. Hay un plan para eso. Y tal vez, discernimos, para la infraestructura más allá del modelo de repostaje en una estación de gas. Como, ¿qué tal si pudieras enchufar tu coche de hidrógeno y hacer que rellene su propio tanque, rompiendo el hidrógeno de la molécula de tu elección? Entonces no necesitarías estaciones de servicio. Todo lo que necesitarías es un enchufe.

Hyperion XP-1

Especulación aparte, el XP-1 está programado para entrar en producción en el 2022, con una tirada limitada de 300 coches. Tendrá tracción a las cuatro ruedas, con una transmisión de tres velocidades y ultracondensadores para amortiguar la salida de la pila de combustible. La carrocería incluye elementos aerodinámicos activos que también funcionan como paneles solares. Las chimeneas de escape de doble cañón son funcionales, pero todo lo que sale es vapor de agua desionizada. Es el tipo de máquina salvaje que se esperaría de alguien que solía ser Gerente del Grupo de Innovación en Mattel, a cargo de soñar con autos Hot Wheels, que fue uno de los antiguos papeles de Kafantaris.

“La gente sólo espera que el futuro sea mejor”, dice Kafantaris. “Pero no lo será a menos que hagas algo al respecto ahora.”