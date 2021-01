¿Placer por la lectura? Pues deberías de leer alguno de los 7 libros más lujosos

La historia de la humanidad está fielmente guardada en el puño y letra de los ilustres, sabios y dedicados autores del mundo con el paso de los años, haciendo de determinadas piezas auténticas obras de arte, invaluables en cuanto a lo que culturalmente ofrece y resguarda cada pieza. Afortunadamente, desde creaciones a mano hasta los primeros ejemplares impresos siguen intactos.

Distintos filántropos e inversores tomaron la tarea de preservar estas obras tanto por interés personal como por contribución a la sociedad, haciendo exposiciones cada tanto con los títulos que han marcado el rumbo de la evolución misma. Los que mencionamos a continuación son los que se han comprado y los más caros que se conocen.

Codex Leicester

Desde 1994 ganó el primer lugar del ranking cuando fue comprado por Bill Gates, pagando una cantidad de casi 26 millones de euros para hacerse con este antiguo texto que tiene como autor al mismísimo Leonardo da Vinci. Cerca de 515 años desde su creación y con gran parte de las teorías de Leonardo, su valor monetario jamás será suficiente en comparación a lo que intelectual e históricamente ofrece la obra.

Magna Carta Libertatum

En busca de preservar la estabilidad religiosa, acceso a la justicia, reducir las tarifas feudales, proteger a los barones encarcelados y sobre todo, un acuerdo de paz entre la monarquía inglesa y los barones que se levantaron en contra de la corona. Juan I de Inglaterra firmó el documento que tenía una copia fabricada en 1297 y llegó a manos de David Rubenstein en 2007 a cambio de 15 millones de euros.

Libro de oraciones de los Rothschild

11 millones de euros y una subasta de la casa Christie (la misma que subastó el Codex Leicester a Bill Gates) hicieron que Kerry Stokes se convirtiera en el dueño del tercer libro más caro del mundo. La Biblioteca Nacional de Australia exhibe esta obra de arte que luce una gran cantidad de ilustraciones y detalles propios de su época de creación.

Evangelio de San Cuthbert de Lindisfarne

El precio oscila entre los 10 y 11 millones de euros para un libro que cabe en una sola mano y es considerado como el texto europeo más antiguo que en la actualidad se mantiene en buenas condiciones. Su fecha de creación se estima en el año 715 y es una copia del Evangelio de San Juan, sepultada en la tumba de San Cuthbert hasta que en el año 1104 fue abierta para descubrir el texto. La Biblioteca Británica es propietaria de esta reliquia desde el 2012.

Bay Psalm Book

The Whole Booke of Psalmes Faithfully Translated into English Metre es el título original del libro, el primero que se editó en Estados Unidos. Con la llegada de los primeros peregrinos, se realizó esta obra para luego ser publicada en 1640, conservándose hasta su compra por 11 millones de euros en 2013 en una subasta de la casa Sotheby´s que ganó David Rubestein, propietario de la Magna Carta Libertatum.

Evangelios de Enrique el Leon

Enrique el Leon fue el promotor de la escritura de estos libros, que a petición suya se escribieron en el monasterio Helmarshausen a lo largo de 800 páginas. El pedido se realizó en 1188 para complacer al Duque de Baviera y Sajonia, que en 1983 dejó de ser el ‘dueño’ luego de que fuesen comprados por un grupo alemán que una vez por año, exhibe estas reliquias al público. El costo de la propiedad se estima en 9 millones de euros.

Birds of America

Escrito por John James, The Birds of America tiene el mérito de ser el libro impreso más costoso de la historia, ya que su precio de venta superó los 8 millones de euros en un costo exacto que no ha sido precisado con exactitud, pero oscila entre los 8.2 y 8.4 millones. El libro se imprimió entre 1827 y 1838 para un total de 120 copias, todas completas y hechas a mano por Audubon. El inglés Michael Tollemache que se dedica a la adquisición de piezas de arte en el mundo, fue el comprador de esta pieza.