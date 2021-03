La colección Jaguar E-Type 60 conmemora las seis décadas del icónico deportivo

Ampliamente considerado como el coche más bonito del mundo, junto con el Mercedes 300 SL Gullwing y el Ferrari GTO de 1962, el E-Type cumple 60 años el 15 de marzo. Para celebrar el aniversario, Jaguar Classic presenta la Colección E-Type 60, compuesta por seis coupés y seis roadsters totalmente restaurados. Estas bellezas, que sólo se venden por parejas, se inspiran en los coches presentados en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1961.

El coupé viene pintado en Flat Out Grey mientras que su homólogo roadster tiene un tono Drop Everything Green, inspirado en los colores originales de hace seis décadas. Jaguar dice que no se podrán pedir estos esquemas de pintura en ningún otro modelo, ya que son estrictamente para la Colección E-Type 60. Los vehículos han sido completamente restaurados hasta el último tornillo y cuentan con algunas mejoras mecánicas.

Los coupés y roadsters revitalizados del E-Type vienen ahora con una caja de cambios manual de cinco velocidades hecha a medida, con engranajes sincronizados y helicoidales, y una carcasa de aluminio fundido más resistente para aumentar su durabilidad. Jaguar Classic afirma que las relaciones de cambio están ahora más próximas para una conducción más deportiva y que el cambio de marchas será más suave. La transmisión mejorada está vinculada al conocido motor del XK, un seis cilindros de 3,8 litros con 265 caballos de potencia y equipado con un radiador de aleación al estilo de 1961.

Jaguar E-Type 60

Los coches de la Colección E-Type 60 se benefician de un ventilador de refrigeración eléctrico para el motor, que también cuenta con encendido electrónico y está conectado a un escape de acero inoxidable pulido. Este último tiene exactamente el mismo tamaño que su antecesor de acero dulce, pero Jaguar promete que es más duradero y proporciona una banda sonora ligeramente más profunda.

Para estar al día, Jaguar ha dotado al renacido E-Type de un sistema de infoentretenimiento más moderno, equipado con conectividad Bluetooth y navegación por satélite. Los cambios se completan con una consola central revisada con un grabado especial que recuerda la ruta que siguieron los coches de lanzamiento desde Coventry hasta Ginebra en 1961. La marca británica afirma que cada grabado se realiza a mano tras consultar con el futuro propietario durante un laborioso proceso que lleva más de 100 horas.

El coupé viene con un interior de cuero Smooth Black, mientras que el habitáculo del roadster está tapizado en Suede Green. Ambos comparten los logotipos conmemorativos del E-Type 60 con la inscripción “1961-2021” junto con un volante con borde de haya claro y un botón de bocina de oro de 24 quilates como guiño al E-Type original. Los seis pares vienen acompañados de una funda para el coche a juego, un rollo de herramientas y bolsas para guardar el gato.

No se ha revelado el precio, pero teniendo en cuenta que el E-Type de 3,8 litros renacido de Jaguar Classic cuesta 315.000 libras esterlinas (unos 367.000 €), es probable que haya que desembolsar al menos unos 630.000 libras esterlinas (735.000 €) por uno de los seis pares de la Colección E-Type 60.