El Concept de Aether convierte la moto eléctrica en un purificador de aire

Un vehículo neutro en carbono es el conejo blanco de la industria del automóvil y el motociclismo en estos momentos. Aunque los vehículos eléctricos reducen la huella de carbono del usuario, las infraestructuras eléctricas siguen dependiendo (en parte) de antiguas fuentes de energía. Pero, ¿y si un vehículo eléctrico pudiera compensar esas emisiones indirectas limpiando el aire que le rodea? Esa es la pregunta que el diseñador taiwanés Lin Yu Cheng se propuso responder con su concepto de motocicleta eléctrica Aether.

Concepto de moto Aether

El diseño futurista presenta dos tomas de aire situadas delante de las piernas del conductor. Los módulos de filtrado de cerámica eliminan las micropartículas de PM 2,5, lo que hace que el aire salga más limpio por las salidas de escape. Una vez que cada módulo está lleno, los usuarios pueden lavarlos o cambiar los filtros. Aunque el diseño parece muy ambicioso, los filtros de aire equipados en los actuales motores de combustión interna funcionan del mismo modo. Sin embargo, en lugar de suministrar ese aire más limpio a la cámara de combustión, el sistema de Cheng lo devolvería al medio ambiente.

Por supuesto, los grandes paneles tendrían un impacto negativo en la aerodinámica, la autonomía y el peso, pero eso no lo convierte en una idea del todo mala. Además de ser un purificador de aire de dos ruedas, el concepto Aether espera ser pionero en la carga inalámbrica de vehículos eléctricos. Con dos placas de carga inalámbrica montadas en los bajos del roadster angular, Cheng espera que la motocicleta pueda aparcar en un lugar equipado con carga inalámbrica y cargarse por completo en 30 minutos. La infraestructura para esta tecnología aún no está disponible, pero no podemos culpar a Cheng por soñar.

Aparte de sus cualidades de pastelería, el concepto Aether captura algunos elementos de diseño reconocibles. La ergonomía agresiva e incómoda y la postura en picado recuerdan mucho al E-Boxer de BMW, mientras que los paneles de la carrocería nos recuerdan al Cybertruck de Tesla sobre dos ruedas. La transmisión final por cadena y el monoamortiguador trasero son habituales hoy en día, pero las horquillas USD parece que podrían sufrir algunos problemas de rigidez/flexión gracias a la forma de cuña.

Dudamos que veamos las propuestas de Cheng realizadas en un futuro próximo (si es que las vemos), pero el concepto Aether es una exploración del potencial del vehículo eléctrico. Al fin y al cabo, tenemos que soñar a lo grande si esperamos atrapar alguna vez ese conejo blanco.